MAÇ ÖZETİ: Akhisarspor Beşiktaş özet izle! BJK ikinci yarıya 3 puanla başladı…

Akhisar Beşiktaş maçı ile Süper Lig 18. haftası başladı. Devre arasında kadrosunda yer alan Babel ve Pepe’ye veda eden Beşiktaş Akhisar karşısında sezon 3 puanla başlangıç yaptı. İki yeni transfer Burak Yılmaz ile Mirin’in de forma giydiği maçta Beşiktaş Akhisar karşısında 3-1 kazandı. Akhisar karşısında Beşiktaş’ın ilk golünü 23. dakikada Dorukhan Tokoz attı. Ljajic’in pasında ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Dorukhan, uzak köşeye falsolu vurdu. Kaleci Fatih uzandı ama hiçbir şey yapamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş gollü başladı. Gökhan Gönül 48. dakikada takımı 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Serbest vuruşu kullanan Quaresma’nın yaptığı ortada ceza sahasında bomboş kalan Gökhan Gönül’ün kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu. Beşiktaş’ta oyuna sonradan giren Larin 76. dakikada takımının 3. golünü attı. Ljajic’in sağ kanattan yaptığı ortayı önce göğsüyle kontrol eden Kanadalı forvet Larin, ardından sert bir voleyle ağları havalandırdı. Akhisar’da farkı 2’ye indiren gol ise 81. dakikada geldi. Vrsajevic’in yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi’nin tek vuruşu ağları havalandırdı. Maçın geri kalanın başka gol gelmeyince Beşiktaş Akhisarspor maçı 3-1 sona erdi. İşte Akhisar Beşiktaş özeti…

AKHİSAR BEŞİKTAŞ ÖZETİ İZLE

ŞENOL GÜNEŞ’TEN BURAK YILMAZ YORUMU

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Beşiktaş'ın Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanındaki maça Burak Yılmaz ilk 11'de çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesi beIN Sports'a yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ı neden ilk 11'de oynattığına açıklık getirdi.

Burak Yılmaz'ı rakibin oyun sistemi nedeniyle 11'de başlattığını belirten Şenol Güneş “Burak Yılmaz bir süre takımdan ayrı çalışmak zorunda kaldı. Ara tatilde de çok fazla çalışma imkanı bulamadı. Belki bir 10 güne daha ihtiyacı olacak. Burak Yılmaz'ı ikinci yarıda da oyuna alabilirdim. Ancak ben başlangıçtaki durumunu görmek istedim. Rakibimizin oyun sistemine göre de Burak Yılmaz tercihini yaptım. Umarım beklentilerimi karşılayan bir oyun ortaya koyar” dedi.

Akhisarspor Beşiktaş maçı öncesi Burak Yılmaz`a şok! Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz, Akhisarspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş taraftarları, Burak Yılmaz'a maç öncesi ve maç başladığında protesto gösterisinde bulundu. İlgili Haberi Oku

Şenol Güneş, bir diğer yeni transfer Mirin'i de ilk 11'de başlatması ile ilgili ise “Stoperde en iyi tercihin Mirin-Vida ikilisi olacağını düşündüğüm için böyle bir karar verdim” ifadelerini kullandı.