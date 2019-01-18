Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ligde özlem bitiyor!

Süper Lig’in futbol özlemi Akhisarspor Beşiktaş maçı ile bitiyor. Devre arası transfer döneminde Babel ve Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ile de takviye yaptı. Sarı kart cezalısı Adriano’nun oynayamayacağı Akhisarspor maçında Beşiktaş kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Takımlarını özleyen taraftarlar ise Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.

AKHİSAR BEŞİKTAŞ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

18 Ocak Cuma günü saat 20:30’da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş’ın Akhisarspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Enzo Roco, Nicolas Isimat-Mirin, Domagoj Vida, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Burak Yılmaz, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

– Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)

Yarın:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

20 Ocak Pazar:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

21 Ocak Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

– Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)

16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor (Zafer)

16.00 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)

20 Ocak Pazar:

13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok (Bornova)

21 Ocak Pazartesi:

19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Şanlıurfa GAP)