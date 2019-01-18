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Jose Mourinho: ‘Drogba Galatasaray’dayken beni öldürüyordu ama…’
Galatasaray

Jose Mourinho: ‘Drogba Galatasaray’dayken beni öldürüyordu ama…’

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, eski futbolcusu Didier Drogba hakkında açıklamalarda bulunurken yıldız ismin Galatasaray'da forma giydiği döneme de değindi

18 Ocak 2019 09:39

Son olarak Manchester United’daki görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray ve eski futbolcusu Didier Drogba hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Didier Drogba’yı Chelsea’ye transfer ettiği dönemli ilgili ayrıntılar veren Portekizli teknik adam, Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde Galatasaray ile oynadıkları maçla ilgili de konuştu.

İşte Mourinho’nun Didier Drogba’nın Galatasaray’da forma giydiği döneme dair yaptığı açıklamalardan satır başları;

“NEREDEYSE BENİ ÖLDÜRÜYORDU”

“Abramovich bana kimi istediğimi sordu ve tüm büyük isimler arasından ben ‘Drogba’ dedim. “O da kim, nerede oynuyor” dedi, ben de ‘Sayın Abramovich, parasını öde ve konuşma’ dedim. Didier, Chelsea ve Premier Lig için bir ikon oldu. Real Madrid’in başındaydım, Galatasaray’da Sneijder ve Drogba’ya karşı oynadım, neredeyse beni öldürüyordu ama yapmadı.

“Drogba Galatasaray’da da harikaydı, sonra Chelsea’ye geldi ve geldiğinde ona ‘Artık 1 numara değilsin ama burada takıma, genç oyunculara, tecrübeli oyunculara, Hazard’a yardım etmene ihtiyacım var’ dedim. Harikaydı yine. Karakterli bir oyuncu olmak ilk günlerden son güne kadar önemli”

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Son güncelleme 09:54 | 18 Ocak 2019
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