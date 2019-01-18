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İranlı kaleci Beiranvand’dan akıllara durgunluk veren pas!
Dünyadan Futbol

İranlı kaleci Beiranvand’dan akıllara durgunluk veren pas!

Asya Kupası'nda İran ve Irak arasında oynanan maça, İran kalecisi Alireza Beiranvand'ın eliyle attığı yaklaşık 65 metrelik pas damga vurdu.

18 Ocak 2019 11:40

SKOR DIŞ HABERLER / Asya Kupası’nda sahasında Irak’ı ağırlayan İran, taraftarı önünde sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılırken maçı izleyenler 25 yaşındaki kaleci Beiranvand’ın attığı pasa inanamadı.

Irak’ın geliştirdiği atak sonrasında topu ceza sahası içinde yakalayan Beiranvand, takımını hızlı atağa kaldırmak için birkaç adım attıktan sonra eliyle topu oyuna soktu.

Ancak Beiranvand’ın yaklaşık 65 metreyi bulan pası izleyenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda bu pasın rekor olabileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz yaz oynanan Dünya Kupası’nda İran formasıyla mücadele eden Beiranvand, Cristiano Ronaldo’nun penaltısını kurtarmasıyla gündeme gelmişti.

İranlı kaleci genç yaşta futbolcu olabilmek için evden kaçarak sokaklarda yaşamış, uzun süre konfeksiyon atölyelerinde ve sokak temizlikçisi olarak çalışarak hayatta kalmıştı.

İşte Beiranvand’ın o pası;

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Son güncelleme 11:58 | 18 Ocak 2019
Alireza Beiranvand ırak iran
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