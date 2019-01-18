Fenerbahçe’yi yıkan Yasir Subaşı meğer…

Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor’a 1-0 yenilen Fenerbahçe’yi yıkan golü atan Yasir Subaşı’nın, sezon başında sarı lacivertli takımdan transfer edildiği ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe’yi ağırlayan TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Yasir Subaşı’nın şık golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı ve rövanş öncesi kritik bir galibiyet elde etti.

Mücadelenin 82. dakikasında attığı golle Fenerbahçe’yi şoke eden 23 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı’nın, Fenerbahçe altyapısında yetiştiği ve sezon başında sarı lacivertli kulüpten transfer edildiği öğrenildi.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Yasir Subaşı, “Fenerbahçe’de çok güzel günlerim geçti. Bugünlere geldiysem pay Fenerbahçe’nindir. Fenerbahçe’deki ilk maçımda da gol atmıştım, bugün de Fenerbahçe’ye gol attım, çok mutluyum. 2. maçta da güzel bir galibiyet alıp turu geçmek istiyoruz.” dedi.

Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe`de isyan! İsmail Türüt oynasa... Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sarı lacivertli taraftarlar isyan etti. Sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan Kanarya'da kötü performanslarına devam eden bir çok futbolcuya sosyal medyadan tepki yağdı. İlgili Haberi Oku