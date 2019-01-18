SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… CHP’de sular durulmuyor! Marmaris belediye başkanı ve ilçe yönetimi istifa etti
Fenerbahçe’den taraftarlarına uyarı! ‘Maça alkollü gelmeyin..’
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den taraftarlarına uyarı! ‘Maça alkollü gelmeyin..’

Fenerbahçe Kulübü Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında oynanacak Bursaspor maçı öncesi taraftarlarına bir uyarı duyurusu yaptı.

18 Ocak 2019 15:08

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, taraftarları maç öncesi stada girişte alkol kontrolü yapılacağı konusunda uyardı.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı müsabaka öncesinde İl Güvenlik Kurulu Kararı Gereği, taraftarların stada girişi esnasında alkol kontrolü yapılacak ve alkollü olduğu tespit edilen ev sahibi ve deplasman takım taraftarları stada alınmayacaktır.

Taraftarlarımızın konuyla ilgili gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz.

18 Ocak 2019 Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı pazar günü açılıyor! Türk Telekom Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in adının yaşatılacağı park açılıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:08 | 18 Ocak 2019
bursaspor Fenerbahçe
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR