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Fenerbahçe’nin olimpik branşlarda müsabaka programı
Diğer Sporlar

Fenerbahçe’nin olimpik branşlarda müsabaka programı

Fenerbahçe'nin olimpik branşlarda yer alan sporcularının ocak ayının son bölümü ve şubat ayının ilk günlerinde katılacağı müsabakalar belli oldu.

18 Ocak 2019 23:12

Fenerbahçe’nin olimpik branşlarında mücadele eden sporcuların ocak ayının son günleri ve şubat ayının başında katılacağı müsabakalar belli oldu.

Atletizm Şb.

19 Ocak tarihinde Fransa'da düzenlenecek olan U23 Akdeniz Salon Şampiyonasına aşağıda isim ve branşları belirtilen sporcular katılacaktır: Alperen Karahan (gülle atma), Ersu Şaşma (sırıkla atlama), Mizgin Ay (60 metre), Damla Çelik (1500 metre), Nefise Karatay (60m engelli) ve Aysel Yılmaz (gülle atma).

19 Ocak tarihinde Kazakistan'da düzenlenecek olan Uluslararası Salon ve yine Kazakistan'da 22-23 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Kazakistan Salon Şampiyonasına ise,

Alper Kulaksız (Uzun Atlama) ve Akın Özyürek (400 m) katılacaktır.

Boks Şb.

26-27 Ocak 2019 tarihlerinde Ankara'da milli takım ikili müsabakaları yapılacaktır.

Kürek Şb.

29-30 ocak tarihlerinde, Köyceğiz'de milli takım seçmesi yapılacaktır.

Masa Tenisi Şb.

9-10 Şubat tarihlerinde Antalya'da Süper Lig 3. Etap müsabakaları yapılacaktır.

Yelken Şb.

21 – 26 Ocak 2019 tarihlerinde Bodrum da TYF Optimist-Laser Kış Kupası yapılacaktır.

28 Ocak – 02 Şubat 2019 tarihlerinde Bodrum da TYF 420-470 Kış Kupası yapılacaktır.

15 Ocak-04 Şubat tarihlerinde Miami de Dünya Kupası kamp ve yarışı yapılacaktır.

Yüzme Şb.

25-27 Ocak 2018 tarihinde Gebze de Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Aday belirleme müsabakası var. 18 Ocak 2019 Son dakika! Fenerbahçe Aatif Chahechouhe transferini resmen açıkladı... Transferde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe'nun transferi için Çaykur Rizespor'la her konuda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Faslı oyuncu bonservisiyle birlikte takımdan ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:22 | 18 Ocak 2019
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