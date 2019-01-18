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Fenerbahçe Opet zorlu maç periyoduna giriyor
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Fenerbahçe Opet zorlu maç periyoduna giriyor

Fenerbahçe Opet, zorlu maç periyoduna hazırlanıyor. Sarı Melekler, sırasıyla Vakıfbank, CSM Bucuresti, Eczacıbaşı Vitra ve Galatasaray'la karşılaşacak.

18 Ocak 2019 23:17

Fenerbahçe Opet, 20 Ocak Pazar günü Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında mücadele edeceği Vakıfbank karşılaşmasıyla zorlu maç programına giriyor. Avrupa Arenası'nda ise CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında 23 Ocak Çarşamba günü CSM Bucuresti'yi ağırlayacak olan Sarı Melekler, bu maçın ardından 27 Ocak Pazar günü ligde Eczacıbaşı Vitra'yı konuk edecek. Fenerbahçe Opet, zorlu Ocak ayı fikstürünü ise 30 Ocak Çarşamba günü oynayacağı Galatasaray derbisi ile kapatacak. Sarı Melekler, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla zorlu maç programı için hazırlıklarını sürdürdü. Zoran Terzic yönetiminde gerçekleşen antrenman 2 saat sürdü. Oyuncular, idmanın ilk bölümünü Takım Kondisyoneri Vladimir Bankovic ile birlikte eğlenceli bir şekilde tamamladı. Ardından voleybolcular değişmeli olarak blok, defans, manşet ve servis çalışmaları gerçekleştirirken, antrenman maçla sona erdi. 18 Ocak 2019 Fenerbahçe`de amatör branşlarda müsabaka programı açıklandı Fenerbahçe'nin amatör branşlarda yer alan sporcularının ocak ayının son bölümü ve şubat ayının ilk günlerinde katılacağı müsabakalar belli oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:17 | 18 Ocak 2019
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Fenerbahçe Opet
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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