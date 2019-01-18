Eski Beşiktaşlı John Carew’in yeni fantastik yaşamı!

SKOR DIŞ HABERLER / Futbol kariyerine Norveç’te başlayan 1979 doğumlu John Carew, ülkesinin yetiştirdiği en önemli yıldızlardan olmasının yanı sıra İngiltere ve İspanya’daki başarılı günleriyle dünya futbolunun simge isimlerinden biri olmayı da başardı.

1997’de Norveç’in Valeranga takımında profesyonel kariyerine başlayan 1.96 boyundaki kule forvet, 2000 yılında Rosenberog’dan Valencia’ya transfer oldu. İspanya’da geçirdiği 3 yılın ardından Roma’ya kiralanan Carew, İtalya’da geçirdiği bir sezonun ardından 2005 yılında sürpriz şekilde 3,5 milyon Euro bedelle Beşiktaş’a transfer oldu.

Siyah beyazlı formayla oynadığı 27 maçta 14 gol atan yıldız futbolcu bir sezon sonra Fransa’nın Lyon takımına 7,6 milyon Euro’ya imza attı. Fransa’da geçirdiği iki sezonun ardından İngiltere’nin Aston Villa takımına transfer olan Carew, 2011’de kiralık olarak Stoke City’de oynadıktan sonra 2012 yılında kariyerine West Ham United forması giyerken nokta koydu.

Futbol dünyası onu daha çok Aston Villa ve Valencia formaları giyerken sergilediği performans ve yaşadığı başarılarla tanıyor ancak şimdilerde emekliliğin tadını çıkartan 39 yaşındaki efsanenin bir hayli renkli hayatı da dikkatlerden kaçmıyor.

AKTÖR VE FOTOĞRAFÇILIĞA MERAK SALDI

2012 yılında futbol kariyerine nokta koyduktan sonra sinema sektörüne atılan Carew, 2014 yılında çekilen “Dead of Winter” isimli korku filminde başrolde yer aldı. Bir sene sonra Norveç yapımı “Hodvinger” filminde oynayan Carew, yine ülkesinde yayınlanan “Heimebane” adlı dizide 3 ödül kazandı ve Berlin Film Festivali’nde boy gösterdi.

Gezmeyi seven Carew gittiği ülkelerde fotoğrafçılık hünerlerini de sergilemekten geri kalmazken son olarak 2020 yılında vizyone girmesi beklenen ve başrolünde Angelina Jolie’nin oynadığı “Maleficent 2” filminde rol aldı.

Öte yandan sıkı bir Aston Villa taraftarı olan İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile de yakın arkadaş olan Carew, son olarak geçen yıl Nisan ayında Villa Park’taki bir maçı birlikte izledi.

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren ve Prens William ile dostluğu hakkında konuşan Carew, “Birkaç ay önce Norveç’teydi ve spor elçilerinin katıldığı kraliyet yemeğine davet edildim. Büyük bir futbol tutkunu. Futbol ve özellikle Aston Villa hakkında sohbet ettik. Sezon bitmeden önce beni statta maça davet etti ve benim için büyük bir onurdu” ifadelerini kullandı.

Kendi sitesinde gezdiği yerlerin fotoğraflarını paylaşan ve yazıları yayınlanan Carew, “Dünya muhteşem bir yer. Milli bir futbolcu olarak birçok yere gittim. Geriye baktığımda bazı teklifleri kabul etmemem gerekirdi diye düşünüyorum.” yazdı.

Futbol kariyerine nokta koyduktan sonra hayatını dünyayı gezmeye adadığını belirten Carew, “Hayat büyük fırsatlarla dolu bir hediyedir” yorumunda bulundu.