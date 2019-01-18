Ersun Yanal ne yaptıysa olmadı! Slimani’ye kaset de fayda etmedi…

Ligin ilk yarısında sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Cezayirli forvet Islam Slimani, Fenerbahçe formasıyla sadece 1 gol atabilirken teknik direktör Ersun Yanal’ın takımın başına gelmesiyle yeni bir sayfa açmıştı.

Devre arası kampında tecrübeli golcünün üzerine titreyen tecrübeli teknik adam, Cezayirli futbolcu ile Sporting Lizbon’da attığı gollerin videolarını izleyerek yıldız ismi motive etmeye çalıştı.

Ancak Ümraniyespor maçında üst üste kaçırdığı net fırsatlar ve müsait pozisyonlarda yaptığı kötü vuruşlarla taraftara saç baş yolduran Slimani, oyundan alındığı sırada taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Teknik Direktör Ersun Yanal maçtan sonra yaptığı açıklama ile oyuncusuna destek çıkarken, “Slimani ile attığı gollerle ilgili paylaşımda bulunduk. Oturduk, nasıl gol attığıyla ilgili güzel bir 45 dakika geçirdik ve bunu tekrar etmeyi düşünüyoruz. Bazen ne yaparsanız yapın olmuyor. Bu oyuncunun önceki yıllardaki gol yeteneğini herkes biliyor. Bugün itibarıyla 90 golünü izledik. Ben girdiği pozisyondaki vuruşunun dışındaki oyunda isteği, arzusu ve coşkusunu bazı maçlara göre yüksek olduğunu düşünüyorum ama bu yetmez, gol lazım. Sonuçta bizim oyuncumuz. Onu ayağa kaldıracak her şeyi yapmamız lazım ve yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan oyundan alındığı sırada morali hayli bozuk olan Slimani’nin yedek kulübesinde de büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

SON DAKİKA Fenerbahçe`nin yıldızı Slimani`ye şok protesto! Ersun Yanal ve takım arkadaşları... Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı ortaya koyamayan Slimani, Ümraniyespor maçını izlemeye gelen sarı-lacivertli taraftarlar tarafından protesto edildi. Oyundan çıkarken ıslıklanan ve moral olarak çöken Slimani'ye teknik direktör Ersun Yanal ve takım arkadaşları destek çıktı. İlgili Haberi Oku