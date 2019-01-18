Duayen spiker Ercan Taner, beIN Sports’tan istifa etti

BeIN Sports’ta maç anlatımı ve program sunuculuğu yapan duayen spiker Ercan Taner, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
NTV Spor’un kapanmasının ardından geçtiğimiz yıl beIN Sports’la anlaşan 55 yaşındaki fenomen spiker, Twitter hesabından yaptığı duyuru ile görevini bıraktığını söyledi.
İşte ayrılık gerekçesini açıklamayan Ercan Taner’in paylaşımı;
Gördüğüm lüzum üzerine, Perşembe akşamı saat 23:00'da Bein Sports'dan istifa ettim… Sevgi ve saygılarımla…
— Ercan Taner (@ercantofficial) 18 Ocak 2019