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Duayen spiker Ercan Taner, beIN Sports’tan istifa etti
Futbol

Duayen spiker Ercan Taner, beIN Sports’tan istifa etti

Geçtiğimiz sene beIN Sports'la anlaşan duayen spiker Ercan Taner, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

18 Ocak 2019 07:05

BeIN Sports’ta maç anlatımı ve program sunuculuğu yapan duayen spiker Ercan Taner, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

NTV Spor’un kapanmasının ardından geçtiğimiz yıl beIN Sports’la anlaşan 55 yaşındaki fenomen spiker, Twitter hesabından yaptığı duyuru ile görevini bıraktığını söyledi.

İşte ayrılık gerekçesini açıklamayan Ercan Taner’in paylaşımı;

17 Ocak 2019 Herkes bunu konuşuyor! Ozan Tufan... Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı Ozan Tufan, Kasımpaşa ile oynanan Türkiye Kupası maçında bir yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez forma giydi. Ozan Tufan'ın oyuna girmesi, sosyal medyada günün konusu oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:57 | 18 Ocak 2019
beIN Sports Ercan Taner
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