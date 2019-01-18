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“Diagne kendisine edilen küfürlere dayanamamış”
Kasımpaşa

“Diagne kendisine edilen küfürlere dayanamamış”

Kasımpaşasporlu Diagne'nin Alanyaspor karşısında gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, "Maçın başından beri Tzavellas, Diagne’nin ailesine ve çocuklarına küfür etmiş. Diagne de dayanamamış ve maç sonunda tükürmüş" dedi.

18 Ocak 2019 14:44

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda oynadıkları ve 0-0 berabere biten Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde Diagne'nin, Tzavellas'a tükürdüğü gerekçesiyle gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Bilgin, “Maçın başından beri Tzavellas, Diagne'nin ailesine ve çocuklarına küfür etmiş. Diagne de bu yüzden dayanamamış ve maç sonunda tükürmüş” şeklinde konuştu.

17 Ocak 2019 Kasımpaşa`nın golcüsü Diagne`den maç sonrası şok hareket! Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Türkiye Kupası Son 16 Tutu ilk maçının ardından rakibi Tzavellas'a tükürdü. Diagne, hakem Suat Arslanboğa tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Diagne'nin ağır ceza alması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

“Forvet arayışımız olacağını zannetmiyorum”

Bilgin, tahminen ligin ikinci yarısında oynanacak ilk 3 maçı kaçıracak olan Diagne'nin yokluğunda yeni forvet arayışı içinde olmayacaklarını ve bu durumu kadroda yapacaklarını rotasyonlarla çözeceklerini dile getirerek, “Yeni forvet arayışımız olacağını zannetmiyorum. Bu durumu kendi içimizde çözmeye çalışacağız” diye konuştu.

Son güncelleme 14:44 | 18 Ocak 2019
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