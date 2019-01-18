Cihat Arslan’dan Akhisarspor Beşiktaş maçında yapılan kural hatası değerlendirmesi: Utanç duyduğumuz bir durum

Spor Toto Süper Lig’de konuk ettiği ve 3-1 mağlup olduğu Beşiktaş maçında 21 kişilik kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Akhisarspor’un teknik direktörü Cihat Arslan, “Maçla ilgili ne söyleyeceksem havada kalacak bir akşam. Bu işin sorumluları ben de dahil olmak üzere bunun hesabını vermesi gerekiyor” dedi.

SON DAKİKA Akhisarspor Beşiktaş maçında hükmen mağlubiyet tehlikesi Akhisarspor'un sahasında oynadığı Beşiktaş maçında büyük bir hata yaşandı. Akhisarspor, Türkiye FutboL Federasyonu'na sunduğu kadroda 13 yabancıya yer verdi. Kurallara göre 21 kişilik maç kadrosunda 12 yabancıya yer verilmesine izin veriliyor. İlgili Haberi Oku

Arslan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşmayı değerlendirecek bir durumun olmadığını, yapılan hatanın her şeyi örttüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin gündemine oturduk. Hem teknik açıdan hem idari açıdan sıkıntılı durum söz konusu. Hatalarla yüzleşmek ve yaşamak zorundasınız. Kayserispor maçından sonra zor şartlarda, eksik takımla çalışıyoruz, son dakika transferleri… Bunların hepsi mazeret olabilir. Üç kaleciyi kadroya aldık, yerli az, yabancı fazlaydı. Ancak sonuçta hem idari hem teknik bir hata var. Kendi ekibim de dahil, ben de dahil olmak üzere. Bu işin birinci adamı biziz kulüpte. Bu hatayı üstleniyorum ve bundan da utanç duyuyoruz. Bizim için zor bir durum yani maçın da önüne geçti, mücadelenin de skorun da önüne geçti. Utanç duyduğumuz bir durum.”

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