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Cardiff City, Niasse’yi kiraladı
İngiltere Premier Lig

Cardiff City, Niasse’yi kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City, Everton'da forma giyen Senegalli golcü Oumar Niasse'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

18 Ocak 2019 15:22

Kulüpten yapılan açıklamada, Niasse’nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Everton ile anlaşmaya varıldığı ve 28 yaşındaki golcünün 29 numaralı formayı giyeceği belirtildi. İmza törenin ardından açıklamalarda bulunan Niasse, “Buraya geldiğim için mutluyum. Birçok teklif aldım ama teknik direktör ve takım arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerin ardından bu kulübün doğru tercih olduğunu anladım.” ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton’da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Niasse, çıktığı 5 lig maçında golle tanışamadı. Senegal Milli Takımı’nda 9 maçta görev alan Oumar Niasse, 2013-2014 sezonunda Akhisarspor’da forma giymişti.

Son güncelleme 15:22 | 18 Ocak 2019
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