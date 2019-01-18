CANLI YAYIN: Akhisar Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig’de 2. yarı başladı…

Süper Lig'in futbol heyecanı Akhisarspor Beşiktaş maçı ile başladı. Devre arasında Burak Yılmaz ve Isimat Mirin kadrosunu güçlendiren Beşiktaş Akhisarspor’a konuk oluyor. 18. haftaya iyi bir başlangıç yapmak iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı olan Adriano kadroda yer almıyor. Akhisarspor Beşiktaş maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

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AKHİSAR MAÇI ÖNCESİNDE BURAK YILMAZ’A ŞOK

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta Trabzonspor'dan alınan yeni transfer Burak Yılmaz, sahaya ilk 11'de çıktı. Transferi döneminde Beşiktaş taraftarını ikiye bölen Burak Yılmaz'a maç öncesi ve maç esnasında da siyah-beyazlı bir grup taraftardan tepki geldi.

Maç öncesi futbolcuların ısınma çalışmaları devam ederken, Beşiktaşlı taraftarlar da siyah-beyazlı futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışladı. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında ilk 11'de yer bulan yeni transfer Burak Yılmaz ise taraftarlar tarafından tribüne çağrılmadı. Beşiktaş tribünlerindeki bir grup taraftar ayrıca “Hırsız istemiyoruz” tezahüratı yaptı. Bazı taraftarların ise bu tezahürata tepki gösterdiği görüldü.

Karşılaşma başladıktan sonra da Beşiktaş taraftarlarının Burak Yılmaz protestosu sürdü. 34 yaşındaki golcü futbolcu topu her ayağına aldığında Beşiktaş taraftarlarının bir kısmı ıslıkla tepki gösterdi.