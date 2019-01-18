Akhisarspor Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş’ten Dorukhan Toköz açıklaması

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Süper Lig kariyerinde 300. galibiyetini elde eden Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

“Kazanmak önemliydi” diyen Güneş, “İyi başlangıç yaptık. Puan ve moral bizim için çok önemliydi ve elde ettik. Oyuncularım emeğin karşılığını 3 puanla aldı, galibiyeti hak ettiler. Elbette hatalar da var. Skor ne olursa olsun, 3-0’dan sonra rakibin ataklar yapması, golü bulması eksik tarafımızdı. Bunu mutlaka düzeltmeliyiz. Ciddiyet ve disiplin devam ettiği sürece kazanırız. Artık Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ne yapacağımıza odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı.

‘Dorukhan büyüyen bir değer olacak’

Maçta muhteşem bir gole imza atan ve gol perdesini açan Dorukhan Toköz hakkında da konuşan Güneş, “Bugün karne günüydü. Torunum ve tüm öğrencileri kutluyorum. Gelecek onların elinde. Öğrenciyken tatilleri çok seviyorduk. Dorukhan da benim öğrencim. İnançlı bir oyuncu. Güveni sürerse bir o kadar mesafe alır. Yükselen bir değer bizim için. Yolun çok başında. Bozulmaz, yolun başındayken çalışırsa Türk futbolu önemli bir ismi kazanır. Dorukhan büyüyen bir değer olacak. Her oyuncu ondan ders almalı, o da öğrenmeye devam etmeli. Öğrenmenin sonu yok, başarının sonu yok. Dorukhan hedefe gidecektir” diye konuştu. SON DAKİKA Akhisarspor Beşiktaş maçında hükmen mağlubiyet tehlikesi Akhisarspor'un sahasında oynadığı Beşiktaş maçında büyük bir hata yaşandı. Akhisarspor, Türkiye FutboL Federasyonu'na sunduğu kadroda 13 yabancıya yer verdi. Kurallara göre 21 kişilik maç kadrosunda 12 yabancıya yer verilmesine izin veriliyor. İlgili Haberi Oku