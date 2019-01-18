Akhisarspor Beşiktaş maçı öncesi Burak Yılmaz’a şok!

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısındaki ilk maçında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş’ta Trabzonspor’dan alınan yeni transfer Burak Yılmaz, sahaya ilk 11’de çıktı. Transferi döneminde Beşiktaş taraftarını ikiye bölen Burak Yılmaz’a maç öncesi ve maç başladıktan sonra da siyah-beyazlı bir grup taraftardan tepki geldi. Burak Yılmaz, 64. dakikada oyundan alınırken de ıslıklandı.

Şenol Güneş`ten Burak Yılmaz yorumu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor deplasmanında Burak Yılmaz'a ilk 11'de şans vermesi hakkında konuştu. İlgili Haberi Oku

Maç öncesi futbolcuların ısınma çalışmaları devam ederken, Beşiktaşlı taraftarlar da siyah-beyazlı futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışladı. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında ilk 11’de yer bulan yeni transfer Burak Yılmaz ise taraftarlar tarafından tribüne çağrılmadı. Beşiktaş tribünlerindeki bir grup taraftar ayrıca “Hırsız istemiyoruz” tezahüratı yaptı. Bazı taraftarların ise bu tezahürata tepki gösterdiği görüldü.

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Karşılaşma başladıktan sonra da Beşiktaş taraftarlarının Burak Yılmaz protestosu sürdü. Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında 34 yaşındaki golcü futbolcu topu her ayağına aldığında Beşiktaş taraftarlarının bir kısmı ıslıkla tepki gösterdi.