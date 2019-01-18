MAÇ SONUCU | Akhisarspor 1-3 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısı Beşiktaş’ın Akhisarspor’a konuk olduğu kritik karşılaşma ile başladı. İlk yarıyı beklentilerin altında 26 puanla 7. sırada noktalayan Beşiktaş; 17 puanla 15. sırada yer alan ve tehlike hattından kurtulmak isteyen Akhisarspor’la bir araya geldi. Zorlu karşılaşmada gülen taraf 3-1’lik skorla Beşiktaş oldu. Beşiktaş puanını 29’a yükseltti, Akhisarspor ise 17 puanda kaldı.
Beşiktaş’ın golleri 23’te Dorukhan Toköz, 48’de Gökhan Gönül ve 76’da Cyle Larin’den geldi. Akhisarspor’un tek golünü ise 81’de Sokol Cikalleshi kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig kariyerindeki 300. galibiyetini elde etti.
Siyah-beyazlıların yeni transferleri Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin maça ilk 11’de başladı. 64’te Burak Yılmaz yerini Cyle Larin’e bıraktı. Adriano kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Tolgay Arslan ve Vagner Love da kadro dışı oldukları için görev yapamadı. Akhisarspor’da ise Mustafa Yumlu ve Hasan Ali Adıgüzel sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev alamadı.
Hükmen mağlubiyet tehlikesi!
Maçta ayrıca ilginç bir olay da yaşandı. Akhisarspor’un maç kadrosunda 13 yabancı bulundurması ve kural ihlani yapması (kadroda maksimum 12 yabancı oyuncu yer alabiliyor) hükmen mağlubiyet tehlikesi doğurdu. TFF’nin konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.
AKHİSARSPOR – BEŞİKTAŞ
STAT: Spor Toto Akhisar Stadı
SAAT: 20.30
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: Bein Sports 1
AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Serginho, Sissoko, Regattin, Josue, Manu, Bokila
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş