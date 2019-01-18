MAÇ SONUCU | Akhisarspor 1-3 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısı Beşiktaş’ın Akhisarspor’a konuk olduğu kritik karşılaşma ile başladı. İlk yarıyı beklentilerin altında 26 puanla 7. sırada noktalayan Beşiktaş; 17 puanla 15. sırada yer alan ve tehlike hattından kurtulmak isteyen Akhisarspor’la bir araya geldi. Zorlu karşılaşmada gülen taraf 3-1’lik skorla Beşiktaş oldu. Beşiktaş puanını 29’a yükseltti, Akhisarspor ise 17 puanda kaldı.

Beşiktaş’ın golleri 23’te Dorukhan Toköz, 48’de Gökhan Gönül ve 76’da Cyle Larin’den geldi. Akhisarspor’un tek golünü ise 81’de Sokol Cikalleshi kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig kariyerindeki 300. galibiyetini elde etti.

Siyah-beyazlıların yeni transferleri Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin maça ilk 11’de başladı. 64’te Burak Yılmaz yerini Cyle Larin’e bıraktı. Adriano kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Tolgay Arslan ve Vagner Love da kadro dışı oldukları için görev yapamadı. Akhisarspor’da ise Mustafa Yumlu ve Hasan Ali Adıgüzel sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev alamadı.

Hükmen mağlubiyet tehlikesi!

Maçta ayrıca ilginç bir olay da yaşandı. Akhisarspor’un maç kadrosunda 13 yabancı bulundurması ve kural ihlani yapması (kadroda maksimum 12 yabancı oyuncu yer alabiliyor) hükmen mağlubiyet tehlikesi doğurdu. TFF’nin konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

SON DAKİKA Akhisarspor Beşiktaş maçında hükmen mağlubiyet tehlikesi Akhisarspor'un sahasında oynadığı Beşiktaş maçında ilginç bir olay yaşandı. Akhisarspor, Türkiye FutboL Federasyonu'na sunduğu kadroda 13 yabancıya yer verdi. Kurallara göre 21 kişilik maç kadrosunda 12 yabancıya yer verilmesine izin veriliyor. İlgili Haberi Oku

AKHİSARSPOR – BEŞİKTAŞ

STAT: Spor Toto Akhisar Stadı

SAAT: 20.30

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: Bein Sports 1

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Serginho, Sissoko, Regattin, Josue, Manu, Bokila

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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