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Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel’den hükmen mağlubiyet açıklaması!
Beşiktaş

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel’den hükmen mağlubiyet açıklaması!

Akihsarspor Beşiktaş maçında kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulundurduğu için hükmen mağlup olma tehlikesi yaşayan Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel açıklamada bulundu. Eryüksel, "Bir dikkatsizlik nedeniyle kadroda 13 yabancı olduğunu maç başladıktan sonra fark ettik ve Lukac’ı tribüne gönderdik" dedi.

18 Ocak 2019 23:01

Spor Toto Süper Lig’de 18. haftanın ve ikinci yarının açılış maçında Akhisarspor, konuğu Beşiktaş’a 3-1 mağlup ederken müsabakaya Ahkisarspor’un yaptığı kural ihlali damga vurdu. Maç kadrosunda 13 yabancı oyuncunun yer alması gündeme otururken Akhisarspor, 3-0 hükmen mağlup olma durumuyla karşı karşıya.

Maksimum 12 yabancı oyuncunun kadroda yer alabilirken 13 yabancı oyuncunun kadroda yer alması hakkında Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel de bir açıklamada bulundu. Eryüksel, “Bir dikkatsizlik nedeniyle kadroda 13 yabancı olduğunu maç başladıktan sonra fark ettik ve Lukac'ı tribüne gönderdik” ifadelerini kullandı.

TFF’nin açıklaması ve Beşiktaş’ın itirazda bulunup bulunmayacağı ise merak konusu. 18 Ocak 2019 SON DAKİKA Akhisarspor Beşiktaş maçında hükmen mağlubiyet tehlikesi Akhisarspor'un sahasında oynadığı Beşiktaş maçında büyük bir hata yaşandı. Akhisarspor, Türkiye FutboL Federasyonu'na sunduğu kadroda 13 yabancıya yer verdi. Kurallara göre 21 kişilik maç kadrosunda 12 yabancıya yer verilmesine izin veriliyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:01 | 18 Ocak 2019
Akhisarspor beşiktaş Hüseyin Eryüksel spor toto süper lig
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