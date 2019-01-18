Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel’den hükmen mağlubiyet açıklaması!

Spor Toto Süper Lig’de 18. haftanın ve ikinci yarının açılış maçında Akhisarspor, konuğu Beşiktaş’a 3-1 mağlup ederken müsabakaya Ahkisarspor’un yaptığı kural ihlali damga vurdu. Maç kadrosunda 13 yabancı oyuncunun yer alması gündeme otururken Akhisarspor, 3-0 hükmen mağlup olma durumuyla karşı karşıya.
Maksimum 12 yabancı oyuncunun kadroda yer alabilirken 13 yabancı oyuncunun kadroda yer alması hakkında Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel de bir açıklamada bulundu. Eryüksel, “Bir dikkatsizlik nedeniyle kadroda 13 yabancı olduğunu maç başladıktan sonra fark ettik ve Lukac'ı tribüne gönderdik” ifadelerini kullandı.
TFF’nin açıklaması ve Beşiktaş’ın itirazda bulunup bulunmayacağı ise merak konusu.