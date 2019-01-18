2000 doğumlu Ozan Kabak, Alpay Özalan’ın 2000’deki rekorunu kırdı

Galatasaray'dan Alman ekibi VfB Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 11 milyon Euro bonservis bedeliyle tarihe geçti.

Bu sezon başında A Takım'da yer alan ve gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Ozan, Stuttgart'a transferiyle Türkiye’den yurt dışına giden en pahalı Türk defans futbolcusu unvanını da elde etti.

25 Mart 2000 doğumlu futbolcu, 2000 yılının temmuz ayında Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 9 milyon Euro'ya transfer olan defans oyuncusu Alpay Özalan'ın rekorunu da kırmış oldu.

Ozan Kabak`dan duygusal veda! Paylaşım rekoru kıran video... Galatasaray'dan 11 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı. İlgili Haberi Oku