SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… CHP’de sular durulmuyor! Marmaris belediye başkanı ve ilçe yönetimi istifa etti
2000 doğumlu Ozan Kabak, Alpay Özalan’ın 2000’deki rekorunu kırdı
Galatasaray

2000 doğumlu Ozan Kabak, Alpay Özalan’ın 2000’deki rekorunu kırdı

Galatasaray’dan Bundesliga ekibi VfB Stuttgart’a 11 milyon Euro’ya transfer olan 2000 doğumlu Ozan Kabak, aynı yıl Aston Villa’ya 9 milyon Euro’ya transfer olan Alpay Özalan’ı geçerek Türkiye’den yurt dışına giden en pahalı Türk defans oyuncusu oldu.

18 Ocak 2019 12:22

Galatasaray'dan Alman ekibi VfB Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 11 milyon Euro bonservis bedeliyle tarihe geçti.

Bu sezon başında A Takım'da yer alan ve gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Ozan, Stuttgart'a transferiyle Türkiye’den yurt dışına giden en pahalı Türk defans futbolcusu unvanını da elde etti.

25 Mart 2000 doğumlu futbolcu, 2000 yılının temmuz ayında Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 9 milyon Euro'ya transfer olan defans oyuncusu Alpay Özalan'ın rekorunu da kırmış oldu.

17 Ocak 2019 Ozan Kabak`dan duygusal veda! Paylaşım rekoru kıran video... Galatasaray'dan 11 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:22 | 18 Ocak 2019
Alpay Özalan ozan kabak
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR