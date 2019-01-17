Ümraniyespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta? Kupa maçı son 16 turu…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor deplasmanında avantajlı bir skor ile ayrılarak rövanş maçında sahaya rahat çıkmak isteyen Fenerbahçe’de kaleyi Volkan Demirel’in koruması, yeni transfer Sadık Çiftpınar’ın da ilk kez bir resmi maça çıkması bekleniyor. Tarihlerinde bir kez hazırlık mücadelesinde karşılaşan Ümraniyespor ile Fenerbahçe maçı sarı lacivertli ekibin 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bu sezon birçok maçta sürpriz yenilgiler alan Fenerbahçe karşısında Ümraniyespor da galip gelmek istiyor. Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kupa maçı öncesinde taraftarlar saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevabını merak ediyor. İşte Ümraniye Fenerbahçe maçı detayları…

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

ÜMRANİYESPOR MAÇI İLE VOLKAN DEMİREL DÖNÜYOR

Harun’un sakatlığı sonrası Fenerbahçe’de Ümraniye maçında kalede kaptan Volkan Demirel’in olması kesinleşti. Sezonun ilk yarısındaki Rize maçı sonrası kadro dışı bırakılan ve devre arasında affedilen Volkan, böylelikle uzun bir süre sonra bir resmi maçta Fenerbahçe’nin kalesini koruyacak. Volkan’ın yedeği ise Berke Özer olacak.

AATIF CHAHECHOUHE TRANSFER OLDU

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyin Aatıf Chahechouhe ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor Kulübü Sportif Direktörü Yılmaz Bal, yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki Faslı futbolcunun teknik direktörleri Okan Buruk'un kadroda görmek istediği önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Buruk'un isteği üzerine, bu futbolcunun transferi için Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüklerini aktaran Bal, “Bu konuda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a çok teşekkür ediyoruz, transferde bize büyük kolaylık sağladı. Futbolcuyla da görüşerek sezon sonuna kadar anlaşma sağladık.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Bal, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından bu futbolcuyla sözleşmenin kısa süre sonra Rize'de imzalanacağını sözlerine ekledi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Çaykur Rizespor'umuz Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı.

Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ayrıca teşekkür ederiz.

Aatif Chahechouhe'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE TRANSFERDE ATAĞA KALKTI

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Leicester City'den Adrien Silva için büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin imzaya kaldığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli İngiltere'ye giderek Leicester City yöneticileriyle görüştü. Yapılan görüşmelerde tecrübeli orta sahanın kiralanması konusunda el sıkışıldı.

Leicester City'de forma şansı bulamayan 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun da Fenerbahçe'ye kiralık gelmeyi kabul ettiği belirtilirken orta saha takviye yapılmasını isteyen Ersun Yanal'ın da transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani ile eski takım arkadaşı olan Silva'nın kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Portekizli futbolcu 2017 yılında Sporting Lizbon'dan 24,5 milyon Euro bedelle Leicester City'ye transfer edildi.

Geçen sezon Premier Lig'de sadece 12 maçta şans bulabilen Adrien Silva, bu sezon ligde sadece 2 maçta oynadı. EFL Cup'ta 3 maça çıkan Silva 1 asist yaptı.

Adrien Silva'nın Leicester City ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

ALİ KOÇ’TAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de yayınlanan “Camiaya Sesleniş” programında taraftarların merak ettiği konulara değindi.

Sarı lacivertli kulübün ekonomik durumu hakkında bilgi veren Koç, transfer konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

Ersun Yanal'ın göreve gelmesinden, kadro dışı kalan futbolcuların affına kadar birçok konuya değinen Ali Koç, gelecekle ilgili bazı kampanyalar yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Ali Koç'un çok konuşulacak açıklamaları ‘SKOR' farkıyla sizlerle…

“Öncelikle herkesin yeni yılını kutlamak istiyorum. Sağlıklı, başarılı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum hem ülkemize hem camiamıza. Sarı lacivert başarıların bol olduğu bir 2019 olsun. İyiliklerin güzelliklerin arttığı bir yıl olsun. Youtube kanalımızda program öncesinde perde arkası yayını yaptık. Bunu da geliştirerek devam etmek istiyoruz. Bu yayın dönemiyle birlikte Youtube kanalımızı d aktif şekilde kullanacağız. Hiçbir yerde olmayan görüntüleri burada kullandık devre arası kampında. Bir haftada iki haftada sayımız baya arttı. Belki de transferlerimizi de ilk olarak Youtube kanalımızdan açıklayacağız. Göz içi arpacığım çıktığı için programı erteledik. Bunun için tekrar özür dilerim.”

“Göreve geldikten sonra hemen harekete geçtik. Camiayı daha iyi anlamaya, tanımaya çalıştık. Fenerbahçe çok büyük camiaya. Müthiş bir dinamiği olan bir yer. Pek çok branşta yarışan, pek çok şirkete sahip olan bir camiaya. Bu yapıyı kavramak, finansal ve hukuki açıdan ne sıkıntılar olduğunu anlamak çok önemliydi. Dışarıdan bilmek ayrı, içeriden anlamak ayrı. Bir hasta rahatsızlığını doktora anlatır ama röntgen çektiğinizde daha fazla bilgiye vakıf oluyorsunuz. Hem hukuki hem mali açıdan iki farklı şirketle çalıştık. Bunu yaparken de ciddi bir mesai harcadık. Bu firmaların çalışmaları uzun sürüyor. Oradan çıktılarımızı da mümkün olduğu kadar camiamıza anlatmaya çalıştık”

“YARGITAY'DA BEKLEYEN DAVA ÇOK UZADI”

“Hukuki bir konuya girmemiz lazım. Şike Kumpas davasını biraz konuşmamızda fayda var. Bize bu kumpası kuran insanlara açılan davanın 8. duruşması pazartesi günü yapıldı. Ayın 14'üne kadar devam edecek. Bu davayı her aşamasını her adımını yakınen takip ediyoruz. Mümkün olduğunca taraftarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bizim için daha da önemli olan Yargıtay'da bekleyen davamız. Bu süreç maalesef çok ama çok uzadı. Bu kadar uzamasına gerek var mıydı bilemiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu işin bu kadar uzamış olmasına anlam vermekte zorlanıyorum. Sonuçta hukuka güvenmek zorundayız”

“BİZE BUNU YAŞATANLARA KARŞI DİMDİK DURACAĞIZ”

“Fenerbahçe camiası milyonlara hitap eden bir camiaya. Pek çok konuda görüş ayrılıkları olabilir. Ama bir konu var ki 7'den 70'e ortak düşündüğü nokta 3 Temmuz'da bize yapılanlar, bizim duruşumuz ve bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili. Bize bunu yaşatanlara karşı dimdik durduk, durmaya da devam edeceğiz. Kim olursa olsun Fenerbahçe camiasını temsil eden buna dimdik ayakta duracaktır. Bu konuda Türkiye'de ilk mücadele veren, hiç korkmadan sokaklara dökülen Fenerbahçe camiasıdır. Bugün atıp tutmak kolay. O günlerde dimdik durmak hiç kolay değildi. Neler yaşadığımızı bir biz bir Allah bilir. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız.”