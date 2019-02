Tahincioğlu All Star 2019 ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçı yayınlayacak kanal!

Tahincioğlu All Star 2019 ne zaman? Tüm basketbol severler bu sorunun yanıtını arıyor. Türkiye basketbol yıldızlarını bir arada, muhteşem şovlarla birlikte izlemek isteyenlerin hasreti hangi tarihte sona erecek. Bu sene İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek All-Star 2019'da yeni mücadele edecek All Star kadroları belli oldu. İzleyenlere keyifli bir gece yaşatacak 2019 Tahincioğlu All Star hakkında merak edilen ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, takım kadroları sorularının yanıtlarını haberimiz içerisinde bulabilirsiniz.

2019 TAHİNCİOĞLU ALL STAR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak 2019 ALL STAR 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Organizasyonda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin halk oylamasıyla seçilen Asya ve Avrupa Karmalarının muhteşem maçının yanı sıra; Yetenek Yarışması, 3 Sayı Yarışması ve Smaç Yarışması gibi etkinlikler basketbolseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Organizasyon gününe kadar herhangi bir değişiklik yaşanmaz ise All Star mücadelesi ve diğer etkinlikler TİVİBU ekranlarından basket severlerle buluşacak.

AVRUPA KARMASI ASYA KARMASI MAÇI KADROSU

Avrupa Karması

Koç: Ergin Ataman (Anadolu Efes) İlk 5: Adrien Moerman (Anadolu Efes), Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen), Semih Erden (İstanbul BBSK) Diğer Oyuncular: Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Devin Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece), Quino Colom (Bahçeşehir Koleji), Jason Rich (Beşiktaş Sompo Japan), Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan), Aaron Harrison (Galatasaray), Göksenin Köksal (Galatasaray)

Asya Karması

Koç: Burak Gören (Türk Telekom) İlk 5: Alp Karahan (Adatıp Sakarya BŞB), Şehmus Hazer (Banvit), Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Assem Marei (Pınar Karşıyaka), Kenny Gabriel (Türk Telekom). Diğer Oyuncular: Cevher Özer (Afyon Belediyespor), Joffrey Lauvergne (Fenerbahçe Beko), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş), Sylven Landesberg (Türk Telekom