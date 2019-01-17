Süper Lig’in 18’inci hafta hakemleri açıklandı

Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor’un evinde ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Haftanın hakemleri şu şekilde:
YARIN
20:30 Akhisarspor – Beşiktaş: ÜMİT ÖZTÜRK
CUMARTESİ
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Atiker Konyaspor: ALİ PALABIYIK
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor – Göztepe: HÜSEYİN GÖÇEK
16:00 Antalyaspor – İstikbal Mobilya Kayserispor: ÖZGÜR YANKAYA
19:00 Galatasaray – MKE Ankaragücü: ALPER ULUSOY
PAZAR
16:00 Aytemiz Alanyaspor – Demir Grup Sivasspor: METE KALKAVAN
19:00 Trabzonspor – Medipol Başakşehir: HALİL UMUT MELER
PAZARTESİ
20:00 Kasımpaşa – Çaykur Rizespor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
20:00 Bursaspor – Fenerbahçe: CÜNEYT ÇAKIR