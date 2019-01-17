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Süper Lig’in 18’inci hafta hakemleri açıklandı
Futbol

Süper Lig’in 18’inci hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

17 Ocak 2019 12:20

Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor’un evinde ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Haftanın hakemleri şu şekilde: 

YARIN 

20:30 Akhisarspor – Beşiktaş: ÜMİT ÖZTÜRK

CUMARTESİ 

13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Atiker Konyaspor: ALİ PALABIYIK

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor – Göztepe: HÜSEYİN GÖÇEK

16:00 Antalyaspor – İstikbal Mobilya Kayserispor: ÖZGÜR YANKAYA

19:00 Galatasaray – MKE Ankaragücü: ALPER ULUSOY

PAZAR 

16:00 Aytemiz Alanyaspor – Demir Grup Sivasspor: METE KALKAVAN

19:00 Trabzonspor – Medipol Başakşehir: HALİL UMUT MELER

PAZARTESİ 

20:00 Kasımpaşa – Çaykur Rizespor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

20:00 Bursaspor – Fenerbahçe: CÜNEYT ÇAKIR

Son güncelleme 12:20 | 17 Ocak 2019
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19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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