Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Adrien Silva transferinde mutlu sona yakın!

Ali Koç’un transfer haberleri bekleyen taraftarları sevindirecek açıklamayı yapmasının ardından gözler stoper, sağ açık, santrfor, sol açık ve orta sahanın ortası bölgeleri için yapılacak transfer çalışmalarına döndü. İngiliz basınındaki haberlerde, Adrien Silva’nın Fenerbahçe’ye sezon sonuna kadar kiralık olarak gelmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Fenerbahçe’nin transfer haberlerine dair tüm gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz…

ADRİEN SİLVA’DA İŞLEM TAMAM

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Leicester City'den Adrien Silva için büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin imzaya kaldığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli İngiltere'ye giderek Leicester City yöneticileriyle görüştü. Yapılan görüşmelerde tecrübeli orta sahanın kiralanması konusunda el sıkışıldı.

Leicester City'de forma şansı bulamayan 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun da Fenerbahçe'ye kiralık gelmeyi kabul ettiği belirtilirken orta saha takviye yapılmasını isteyen Ersun Yanal'ın da transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani ile eski takım arkadaşı olan Silva'nın kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Portekizli futbolcu 2017 yılında Sporting Lizbon'dan 24,5 milyon Euro bedelle Leicester City'ye transfer edildi.

Geçen sezon Premier Lig'de sadece 12 maçta şans bulabilen Adrien Silva, bu sezon ligde sadece 2 maçta oynadı. EFL Cup'ta 3 maça çıkan Silva 1 asist yaptı.

Adrien Silva'nın Leicester City ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

Fenerbahçe`den bakanlara ziyaret! Ali Koç da oradaydı... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yöneticiler, Ankara'da birçok bakanla bir araya gelerek Fenerbahçe ve ülke sporunu konuştu. İlgili Haberi Oku

3 İSMİ TAKİP EDİYORLAR

Kadrosunu yenilemek isteyen Fenerbahçe’de scout ekibi oyuncu izlemeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin scoutlarının bu hafta Fransa Ligue 1’de oynanan Nantes-Rennes maçını izlediği ve 3 oyuncuyu takibe aldığı öğrenildi. Bu isimlerin Rennes’in Torino’dan kiraladığı forvet Mbaye Niang ile Nantes’ın kanat oyuncuları Limbombe ve Del Castillo oldukları ileri sürüldü. Listedeki oyunculardan Limbombe, henüz 24 yaşında ve Fransa’daki ilk sezonunu geçiriyor. Tıpkı Limbombe gibi Fransa’da ilk sezonunu geçiren Mbaye Niang bu sezon Fransa Ligue 1’de 11 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe’nin Fransa’da takip ettiği isimlerin en genci ise Rennes forması giyen Romain Del Castillo. Genç isim sağ kanat bölgesinde görev alsa da sol kanat ve santrafor bölgelerinde de görev alabiliyor.