SON DAKİKA Ozan Tufan bir yıldan uzun bir süre sonra…

Büyük umutlarla transfer edildiği Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan ve uzun süredir forma şansı bulamayan Ozan Tufan, bir yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez resmi maçta oynadı. Feenrbahçe’nin devre arasında Aytemiz Alanyaspor’a kiraladığı Ozan Tufan, yeni takımının Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın 63. dakikasında teknik direktör Sergen Yalçın tarafından oyuna sürüldü. Sergen Yalçın, Taha Yalçıner’in yerine Ozan Tufan’ı oyuna aldı.

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Henüz 24 yaşında olan Ozan Tufan, en son yine bir Türkiye Kupası maçında oynamıştı. Ozan Tufan, Fenerbahçe’nin 13 Aralık 2017 tarihinde Adana Demirspor ile oynadığı Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçına ilk 11’de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Ozan Tufan, bu sezon başında Phillip Cocu’nun isteği üzerine kadro dışı bırakılmıştı.

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