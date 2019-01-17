Son dakika… Galatasaray Ozan Kabak’ın Stuttgart’a transferini KAP’a bildirdi

Galatasaray’ın 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Stuttgart’a gönderdiği Ozan Kabak yeni takımı ile 5.5 yıllık anlaşmaya vardı. Genç futbolcu Bundesliga’da 18 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray ile Stuttgart'ın 11 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmasının ardından Almanya'ya giden Ozan Kabak, sağlık kontrolünden geçti. Ozan daha sonra kendisini 5.5 yıl Stuttgart'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Genç stoper Stuttgart tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen oyuncusu oldu. Alman kulübü twitter hesabından transferi ‘MERHABAOZAN’ paylaşımı ile duyurdu…

Der #VfB verpflichtet Ozan #Kabak. Der 18-jährige Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung vom türkischen Spitzenverein @GalatasaraySK zum VfB Stuttgart. Ozan #Kabak unterschrieb nach dem Medizincheck einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. #MERHABAOZAN pic.twitter.com/bvUEUeDOTg — VfB Stuttgart (@VfB) 17 Ocak 2019

GALATASARAY OZAN KABAK TRANSFERİNİ KAP’A BİLDİRDİ

Sarı kırmızılı kulüp Ozan Kabak’ın 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a transfer olduğunu borsaya bildirdi. İşte Galatasaray’dan yapılan KAP açıklaması…

”Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak’ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.”

Alman basınından şok Ozan Kabak iddiası! Stuttgart aslında Bayern Münih için... Bundesliga takımlarından Stuttgart'ın 12 milyon Euro bedelle Galatasaray'dan transfer ettiği Ozan Kabak için kamuoyunu sarsan bir iddiada bulunuldu. Alman basını, Bayern Münih'in sezon sonunda genç futbolcuyu kadrosuna katacağı ve Stuttgart'ı bu transfer için aracı olarak kullandığını öne sürdü. İlgili Haberi Oku

Ozan Kabak kimdir? Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak nereli ve kaç yaşında? Ozan Kabak, Stuttgart ile 5.5 yıllık anlaşma sağladı. 11 milyon Euro'ya transfer olan Ozan Kabak'ın kim olduğu merak ediliyor. Galatasaray'ın genç yeteneği dikkatleri çeken Ozan Kabak kaç yaşında, nereli ve hangi pozisyonda oynuyor? İlgili Haberi Oku