SON DAKİKA Kasımpaşa’nın golcüsü Diagne’den maç sonrası şok hareket!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. İki takımın da gol fırsatlarını değerlendiremediği karşılaşma 0-0 berabere bitti. Kasımpaşa’nın Senegalli golcüsü Diagne, mücadelenin son düdüğünün ardından kırmızı kart gördü.

SON DAKİKA Ozan Tufan bir yıldan uzun bir süre sonra... Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Ozan Tufan, takımının Kasımpaşa ile oynadığı kupa maçının 63. dakikasında oyuna girdi. Ozan Tufan, böylece bir yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez resmi bir maçta oynama şansı yakaladı. İlgili Haberi Oku

Süper Lig’de çıktığı 17 maçta 20 gol atarak ilk yarıda ‘Gol Krallığı’ yarışında zirvede yer alan Diagne, Aytemiz Alanyasporlu Tzavellas ile maç sonrası tartışmaya girdi. Tzavellas ile yaşadığı tartışmada sinirlerine hakim olmayan Diagne, rakibine tükürdü. Hakem Suat Arslanboğa, Tzavelas’ın itirazları üzerine VAR’a başvurdu. Görüntüleri izleyen Suat Arslanboğa, Diagne’ye kırmızı kart gösterdi.

DIAGNE’NİN KIRMIZI KARTI SELEZNOV’U HATIRLATTI

Daha önce benzer bir pozisyonda Teleset Mobilya Akhisarspor’un eski futbolcusu Seleznov, Çaykur Rizespor maçında rakibine tükürdüğü için VAR uyarısı sonrası kırmızı kart görmüştü. Disiplin Kurulu’na sevk edilen Seleznov, dört maç ceza almıştı.

Eğer Diagne’ye de benzer bir ceza verilirse, Kasımpaşa’nın gol yollarındaki en etkili ismi ligin ikinci yarısındaki ilk üç maç ve Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak rövanş maçında takımdaki yerini alamayacak. Diagne, dört maç ceza alması durumunda ligde Kasımpaşa’nın evinde Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor maçları ile deplasmanda lider Medipol Başakşehir’e karşı oynayacağı karşılaşmalarda cezalı olacak.

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