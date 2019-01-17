Son dakika Galatasaray transferler haberleri: Ozan Kabak’tan gelen para ile 3 transfer geliyor!

Galatasaray, Ozan Kabak’ı Stuttgart’a transferi ardından takıma katılacak isimler için hız verildi. Forvet hattı için önceliği Alan Carvalho için Galatasaray transferin gerçekleşmemesi durumuna dair Wilfried Bony için de nabız yokluyor. Peki Galatasaray transfer haberlerinde başka hangi isimler var? İşte son gelişmeler…
OZAN KABAK’TAN GELEN PARA İLE 3 TRANSFER
Galatasaray, Ozan Kabak'ın boşluğunu eski oyuncusu Semih Kaya ile doldurdu. Sarı kırmızılılar, geçen sezon 2 milyon Euro'ya Sparta Prag'a sattığı Semih'i bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray santrfor bölgesine ise hem Tetteh'i hem de Alan'ı monte etmek istiyor. Aslan'ın Tetteh için Prag'a 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğu bildirildi. Alan için ise Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile el sıkışmak için girişimlerini hızlandırdı.
GÖZLER WOLFRİED BONY’DE
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray aradığı forveti İngiltere’de buldu. Sarı kırmızılı takım, İngiltere Championship takımlarından Swansea’de forma giyen Wilfried Bony için kulübüyle görüşüyor. Wilfried Bony transferini yürüten isimlerin Galatasaray adına Andy Duncalf ve Türk menajer Kerem Solmaz olduğu, Swansea City cephesinde ise görüşmeleri yürüten kişinin Christopher Farnell olduğu belirtildi. İngiliz ekibi oyuncuyu yüksek maaşından dolayı elden çıkarmaya planlıyor. Bony’yi Galatasaray dışında Çin ligi takımlarının da istediği biliniyor.