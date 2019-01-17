Son dakika Galatasaray transferler haberleri: Ozan Kabak’tan gelen para ile 3 transfer geliyor!

Galatasaray, Ozan Kabak’ı Stuttgart’a transferi ardından takıma katılacak isimler için hız verildi. Forvet hattı için önceliği Alan Carvalho için Galatasaray transferin gerçekleşmemesi durumuna dair Wilfried Bony için de nabız yokluyor. Peki Galatasaray transfer haberlerinde başka hangi isimler var? İşte son gelişmeler…

OZAN KABAK’TAN GELEN PARA İLE 3 TRANSFER

Galatasaray, Ozan Kabak'ın boşluğunu eski oyuncusu Semih Kaya ile doldurdu. Sarı kırmızılılar, geçen sezon 2 milyon Euro'ya Sparta Prag'a sattığı Semih'i bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray santrfor bölgesine ise hem Tetteh'i hem de Alan'ı monte etmek istiyor. Aslan'ın Tetteh için Prag'a 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğu bildirildi. Alan için ise Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile el sıkışmak için girişimlerini hızlandırdı.

GÖZLER WOLFRİED BONY’DE

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray aradığı forveti İngiltere’de buldu. Sarı kırmızılı takım, İngiltere Championship takımlarından Swansea’de forma giyen Wilfried Bony için kulübüyle görüşüyor. Wilfried Bony transferini yürüten isimlerin Galatasaray adına Andy Duncalf ve Türk menajer Kerem Solmaz olduğu, Swansea City cephesinde ise görüşmeleri yürüten kişinin Christopher Farnell olduğu belirtildi. İngiliz ekibi oyuncuyu yüksek maaşından dolayı elden çıkarmaya planlıyor. Bony’yi Galatasaray dışında Çin ligi takımlarının da istediği biliniyor.

Ozan Kabak`dan duygusal veda! Paylaşım rekoru kıran video... Galatasaray'dan 11 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı. İlgili Haberi Oku

Alman basınından şok Ozan Kabak iddiası! Stuttgart aslında Bayern Münih için... Bundesliga takımlarından Stuttgart'ın 12 milyon Euro bedelle Galatasaray'dan transfer ettiği Ozan Kabak için kamuoyunu sarsan bir iddiada bulunuldu. Alman basını, Bayern Münih'in sezon sonunda genç futbolcuyu kadrosuna katacağı ve Stuttgart'ı bu transfer için aracı olarak kullandığını öne sürdü. İlgili Haberi Oku