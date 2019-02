SON DAKİKA Ersun Yanal’dan Slimani yorumu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor’a deplasmanda 1-0 yenilen Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maçın 80. dakikasında yerini Frey’e bırakan Slimani’nin Fenerbahçe taraftarları tarafından ıslıklanması hakkında yorum yapan Ersun Yanal, kadrodaki her futbolcuya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Zor bir dönemden geçtiklerini belirten Ersun Yanal, Slimani’ye yapılan protesto ile ilgili “Bunlar bizim oyuncumuz… Hepsi bizim formamızı giyen oyuncular… Bu oyunculara ihtiyacımız var. Futbolcuların sahada daha dirayetli durmalarını sağlayabilirsek daha hızlı yol alabiliriz. Bizim de hızlı yol almaya ihtiyacımız var” dedi.

Olumsuz tabloyu toparlama adına önlerinde çok kısa bir süre olduğunu vurgulayan Yanal, eleştirilerin hedefinde olan Slimani ile ilgili şunları söyledi:

“Slimani ile attığı gollerle ilgili paylaşımda bulunduk. Oturduk, nasıl gol attığıyla ilgili güzel bir 45 dakika geçirdik ve bunu tekrar etmeyi düşünüyoruz. Bazen ne yaparsanız yapın olmuyor. Bu oyuncunun önceki yıllardaki gol yeteneğini herkes biliyor. Bugün itibarıyla 90 golünü izledik. Ben girdiği pozisyondaki vuruşunun dışındaki oyunda isteği, arzusu ve coşkusunu bazı maçlara göre yüksek olduğunu düşünüyorum ama bu yetmez, gol lazım. Sonuçta bizim oyuncumuz. Onu ayağa kaldıracak her şeyi yapmamız lazım ve yapıyoruz.”

Oyun ritmini yakalamakta sıkıntı çektiklerini söyleyen Ersun Yanal “İlk 30 dakikada pozisyonlar bulan bir Fenerbahçe izledik. Bunu daha uzun sürelere yaymamız gerekiyor. Dakikalar geçtikçe rakibimizin direnci arttı. Kaygı yüksek ve bu kaygıyı yönetmek zorundayız. Biz bu turu geçeceğiz. Ligde ve Avrupa’da da daha iyi oynayacağız. Fenerbahçenin daha hızla yükselişe geçeceği kesin” ifadelerini kullandı.

ERSUN YANAL’DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ersun Yanal “Arada transfer yapmak oldukça zor… Her takım kendi futbolcusunu elinde tutmak ya da yüksek bedellerle satmak istiyor. Her gün her dakika bu konuyla ilgili çalışma yapıyoruz. Ancak kadrodaki oyuncularımızın tamamı bu skorla eve gidecek takım değil. Her ne olursa olsun daha iyi oynayacak bir takım var ortada… Öncelikle bunu sağlamak zorundayız” şeklinde konuştu.

Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin her maçı kazanmak için sahaya çıktığını kaydetti. Bir basın mensubunun, “Eskiden Fenerbahçe için 17’de 17 yapacak iddiaları konuşulurdu. Transfer olmasa bile gerçekçi hedefiniz nedir?” sorusuna Yanal, “Fenerbahçe, kazanma tavrı gösterir ve bu tavrı gösterecek oyuncularla oynar. Bu tavrı gösterecek oyuncularla oynayacağız. Bu aylarda transfer yapmak çok zor. Bu dönem çok zor bir dönem. Çok dikkatli davranmak zorundayız. Fenerbahçe en iyisini yapacaktır” şeklinde cevap verdi.

Yanal, karşılaşmada kırmızı kart gören Eljif Elmas’ın genç bir oyuncu olduğunu ve yaşı sebebiyle çok kolay yıpranabileceğini de aktararak, “Eljif, kıymetli ve değerli bir oyuncu. Takım sonuçlara gitmeye başladığında Eljif farklı bir değer olarak karşımıza çıkacaktır. Eljif bizim için bir değer” diyerek sözlerini tamamladı.