SON DAKİKA | Boluspor-Galatasaray maçının tarihi ve saati belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Boluspor ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen mücadelenin 22 Ocak Salı günü saat 19:45’te oynanmasına karar verildi.

Öte yandan rövanş mücadelesi ise 29 Ocak’ta saat 20:30’da Türk Telekom Stadı’nda oynanacak.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan şu açıklama yapıldı;

“Bolu Atatürk Stadı’nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Boluspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.45’te Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak. Bununla birlikte, daha önce 22 Ocak Salı günü oynanacağı ilan edilen Galatasaray-Boluspor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. karşılaşması ise 29 Ocak Salı günü saat 20.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda yapılacak.”

Boluspor ile Galatasaray arasındaki ZTK maçlarının tarihleri belli oldu ➡️https://t.co/CMw4ANZun2 — TFF (@TFF_Org) 17 Ocak 2019

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