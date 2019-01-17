SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Öğretmen atamasında ‘sözlü mülakat’ isyanı!
SON DAKİKA | Beşiktaş, Muhayer Oktay transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş

SON DAKİKA | Beşiktaş, Muhayer Oktay transferini resmen açıkladı!

Son dakika! Beşiktaş, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Muhayer Oktay ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

17 Ocak 2019 16:19

Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf’tan Muhayer Oktay ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf'tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

Muhayer Oktay, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi ile bir araya geldi ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay'a başarılar dileriz.

Beşiktaş JK”

17 Ocak 2019 Muhayer Oktay resmen Beşiktaş`ta! Muhayer Oktay kimdir? Muhayer Oktay hangi mevkide oynuyor? Beşiktaşlılarını uzun zamandır beklediği Muhayyer Oktay transferi gerçekleşti. Fortuna Dusseldorf'ta yetişen Muhayer Oktay orta saha oyuncusu. İşte Muhayer Oktay kimdir sorusunun yanıtı ve hakkında merak edilenler… İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:18 | 17 Ocak 2019
beşiktaş Muhayer Oktay
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR