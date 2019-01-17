SON DAKİKA | Beşiktaş, Muhayer Oktay transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf’tan Muhayer Oktay ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;
“Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf'tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.
Muhayer Oktay, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi ile bir araya geldi ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay'a başarılar dileriz.
Beşiktaş JK”
Beşiktaş'a Hoş Geldin Muhayer Oktayhttps://t.co/W6qf8nKf9A#Beşiktaş pic.twitter.com/GKtrQ0P4pP
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 17 Ocak 2019