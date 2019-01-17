SON DAKİKA | Beşiktaş, Muhayer Oktay transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf’tan Muhayer Oktay ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf'tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

Muhayer Oktay, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi ile bir araya geldi ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay'a başarılar dileriz.

Beşiktaş JK”

Muhayer Oktay resmen Beşiktaş`ta! Muhayer Oktay kimdir? Muhayer Oktay hangi mevkide oynuyor? Beşiktaşlılarını uzun zamandır beklediği Muhayyer Oktay transferi gerçekleşti. Fortuna Dusseldorf'ta yetişen Muhayer Oktay orta saha oyuncusu. İşte Muhayer Oktay kimdir sorusunun yanıtı ve hakkında merak edilenler… İlgili Haberi Oku