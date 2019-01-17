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Semih Şentürk’ten Eskişehirspor’a destek
TFF 1.Lig

Semih Şentürk’ten Eskişehirspor’a destek

Zor günler geçiren ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Eskişehirspor'a Semih Şentürk'ten de destek geldi.

17 Ocak 2019 10:19

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, transfer yasağına neden olan geçmiş borçları kapatmak için büyük uğraş veriyor. Eski antrenör, çalışan ve futbolcu Siyah Kırmızılı ekibi ayakta tutmak için destek olurken, son destek de ‘Nöbetçi Golcü’ lakaplı Semih Şentürk’ten geldi. Eski milli futbolcu Şentürk, Eskişehirspor’un transfer yasağının kalkması için muvafakatname verdi.

Kulüpten Semih'e teşekkür

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, “Kulübümüzün yaşadığı zor günlerde, büyük bir vefa örneği göstererek, Eskişehirspor'umuzun Ocak ayı transfer döneminin açılabilmesi için Semih Şentürk muvafakat belgesi vermiştir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme 10:19 | 17 Ocak 2019
eskişehirspor semih şentürk
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