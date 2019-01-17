Semih Kaya’nın hocasından transfer açıklaması!

Genç savunma oyuncusu Ozan Kabak’ı Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’a satan Galatasaray’ın ilgilendiği Semih Kaya’nın teknik direktöründen önemli bir açıklama geldi.

Sparta Prag Teknik Direktörü Zdenek Scasny, ikinci yarı hazırlıklarını değerlendirirken, bir muhabirin ‘Ayrılacak oyuncular var mı?’ sorusunu yanıtladı.

”BAZI OYUNCULARLA İLGİLİ KARAR VERECEĞİZ”

Zdenek Scasny takımdaki bazı isimlerle yollarını ayıracaklarını dile getirirken ”Bazı oyuncular olacak. Şu an bizimle olan ancak İspanya kampı öncesi takımdan ayrılacak birkaç oyuncumuz var. Son durumu ve gelen teklifleri değerlendirip, ayrılacak birkaç oyuncu ile ilgili karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak’ın satılmasının ardından Fatih Terim’in de onay verdiği Semih Kaya’yı Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

2017 yılında Galatasaray’dan 2 milyon euroya Sparta Prag’a transfer olan 27 yaşındaki stoper, bu sezon 12 kez takımının formasını giydi.

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