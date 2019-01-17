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Real Madrid’in kalecisi Casilla, Leeds United’da
İngiltere Premier Lig

Real Madrid’in kalecisi Casilla, Leeds United’da

32 yaşındaki İspanyol kaleci Kiko Casilla, İngiliz ekibi ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

17 Ocak 2019 15:07

İspanya’nın Real Madrid Kulübü’nde forma giyen Kiko Casilla, İngiltere’nin Leeds United takımı ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Casilla ile 2023 Haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Casilla’nın, Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa’nın çalıştırdığı takımda 33 numaralı formayı seçtiği bildirildi.

Real Madrid Kulübü’den yapılan açıklamada ise, kulübün alt yapısında yetişen ve 2000 yılından itibaren kulüple bağı olan Casilla’ya bu zamana kadar gösterdiği profesyonellikten ve örnek davranışlarından dolayı teşekkür edildi.

Casilla, kulübün alt yapısında yetiştikten sonra sırasıyla 2. lig takımlarından Espanyol B (2007-2008), Cadiz (2008-2010), Cartagena (2010-2011), 1. ligde Espanyol (2011-2015) ve Real Madrid’de (2015-2018) forma giymişti. Leeds United, İspanyol kalecinin yurt dışındaki ilk tecrübesi olacak.

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Son güncelleme 15:07 | 17 Ocak 2019
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