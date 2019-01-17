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Galatasaray

Ozan Kabak’dan duygusal veda! Paylaşım rekoru kıran video…

Galatasaray'dan 11 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı.

17 Ocak 2019 18:43

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a gönderdiği Ozan Kabak twitter hesabından bir veda videosu yayınladı. Oldukça duygusal bir paylaşım yapan Ozan Kabak’ın videosu kısa sürede binlerce etkileşim aldı. İşte “Galatasaray’ın evladı” sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım diyen Ozan’ın sözleri…

17 Ocak 2019 Galatasaray Ozan Kabak`ın Stuttgart`a transferini KAP`a bildirdi Ozan Kabak, Stuttgart ile 5.5 yıllık anlaşma sağladı. Genç futbolcu Stuttgart için Almanya'da sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray Ozan Kabak transferini KAP'a bildirerek bonservis bedelini açıkladı. İlgili Haberi Oku

‘TEKİRDAĞ’DAN İSTANBUL’A YOLCULUK…’

“Galatasaray futbolcusu olmadan önce, Galatasaray taraftarı oldum. Hayallerime doğru koşmak için her gün Tekirdağ’dan İstanbul’a yolculuklar yaptım. Mayıslar hep bizimdi ama geçen mayıs benim için en özeliydi. Fatih Terim, hocam, yol göstericim… Bana öğrettikleri, kariyerim boyunca benimle olacak. Ve Galatasaray tribünleri… Bana layık gördüğünüz ‘Galatasaray’ın evladı’ sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım. Bugün yuvama veda günü. Transferim Galatasaray ailesine, aileme katkı sağlayacaksa ne mutlu bana. Gelecek mayıslarda, şampiyonlukları hep beraber kutlamak; Bundesliga’da başarılarımla göğsünüzü kabartmak umuduyla. Her şey için teşekkür ederim.” 17 Ocak 2019 Alman basınından şok Ozan Kabak iddiası! Stuttgart aslında Bayern Münih için... Bundesliga takımlarından Stuttgart'ın 12 milyon Euro bedelle Galatasaray'dan transfer ettiği Ozan Kabak için kamuoyunu sarsan bir iddiada bulunuldu. Alman basını, Bayern Münih'in sezon sonunda genç futbolcuyu kadrosuna katacağı ve Stuttgart'ı bu transfer için aracı olarak kullandığını öne sürdü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:43 | 17 Ocak 2019
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