Muhayer Oktay Beşiktaş’ta! Muhayer Oktay kimdir? Muhayer Oktay hangi mevkide oynuyor?

Avrupa’da yetişen genç oyunuc Muhayyer Oktay Beşiktaş ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki Muhayyer Oktay Türkiye U18, U19 ve U21 Milli Takımı formalarını giydi.Beşiktaş’tan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf'tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

Muhayer Oktay, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi ile bir araya geldi ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay'a başarılar dileriz.

Peki Muhayer Oktay kimdir? İşte mevkii..

MUHAYER OKTAY KİMDİR?

28 Nisan 1999 Almanya Hagen doğumlu olan orta saha oyuncusu 1.75 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor. Fortuna Düsseldorf alt yapısında forma giyen 19 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fortuna U19 takımında çıktığı 28 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti ve Fortuna Düsseldorf 2 takımına yükseldi.

Türkiye U18, U19 ve U21 formalarını toplamda 24 kez giyer Muhayer Oktay 6 gol atma başarısı gösterdi.