Maxi Lopez’den şoke eden iddia! ‘Wanda Icardi yokken beni arıyor’

Bir dönem Arjantin futbolunun en önemli isimlerinden olan Maxi Lopez ile evlenerek futbol dünyasında adını duyuran Wanda Nara, daha sonra sürekli skandallar ile gündeme geldi. Maxi Lopez ile evli olduğu sırada, o dönemde Arjantinli futbolcu ile takım arkadaşı olan Mauro Icardi'ya yakınlaştığı söylentileri başlamıştı. Nitekim Wanda Nara Maxi Lopez'den boşanma kararı almasının arkasında Mauro Icardi ile evlenmişti.

Bu dramanın üstünden yıllar geçti. Ancak söz konusu aşk üçgeni hala yeni skandallarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Maxi Lopez, Arjantin basınına 3 çocuğunun annesi Wanda Nara hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Eski eşi Wanda’nın Icardi kampta olduğunda arayıp kendisini çağırdığını öne süren Lopez, (Brezilyada top koşturuyor) “Çocuklarımla vakit geçirmek için tatillerimi İtalya’da geçiriyorum. Ama her seferinde çocuklarımla kurmak istediğim ilişkiye zarar vermeye çalışıyor” diye konuştu.

“Bu bir oyunmuş gibi davranıyor. Kocası takımla birlikteyken arıyor ya da eve çağırıyor. Bana çocuklar için kötü olan şeyler yaptırmaya çalışıyor.”

Eski kocasının bu sözlerine Wanda Nara’dan çok sert tepki geldi: “Max röportajlarda benden daha önemli söyleyecek şeylerin yok mu? Futbol röportajlarına beni katmandan yoruldum. En cahil insan bile Maxi Lopez’in açıklamalarına inanmaz. Bir gazetenin beni ve ailemi küçük düşüren bu sözleri doğrulamadan yayınlaması utanç verici”.

Öte yandan Wanda’nın görümcesi, Icardi’nin kız kardeşi Ivana Icardi, Lopez’in tarafını tutarak Wanda Nara’ya ateş püskürdü: “Bu kadının saçmalıklarının son kurbanı. Beyninin yerinde b*k var. Ne beklenir ki? Bir psikiyatriste ihtiyacı var. Abim buna nasıl izin veriyor anlamıyorum.”

Ivana Icardi, abisinin anne babasına Wanda yüzünden ilgi göstermediğini de öne sürdü.

Diğer taraftan Wanda Nara Icardi’nin menajerlik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Chelsea, Barcelona ve Real Madrid’in imza attırmak istediği golcü futbolcu bu hafta İnter ile sözleşme uzatmak için tekrar masaya oturacak. Ancak Wanda, “Inter ile anlaşmaya çok uzak olduklarını” daha önce açıklamıştı.

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