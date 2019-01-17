Kadın teknik direktörden seksist soruya ‘penisli’ yanıt!

Almanya’da 5 ligde bir erkek takımını çalıştıran tek kadın teknik direktör olan Imke Wübbenhorst gelen cinsiyetçi bir soruya verdiği ironik cevapla gündeme oturdu.
Almanya’nın 5. Ligi’ne denk gelen Oberliga’da BV Cloppenburg’u çalıştıran Wübbenhorst, Welt gazetesine bir röportaj verdi. Gazetecinin, “Siz soyunma odasına girmeden önce futbolcular pantolonlarını giymeli mi?” şeklindeki sorusuna dalga geçerek yanıt verdi: “Tabii ki hayır. Ben bir profesyonelim. Takımı penis boylarına göre seçiyorum.”
2016’ya kadar profesyonel olarak futbol oynayan Wübbenhorst 28 yaşında antrenörlük kariyerine başladı. 2018’de BV Cloppenburg’in başına geçen Alman çalıştırıcı aynı zamanda kulübün kadın takımını da yönetiyor.