Herkes bunu konuşuyor! Ozan Tufan…

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. 0-0 berabere biten karşılaşmanın 63. dakikasında Aytemiz Alanyaspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Ozan Tufan, oyuna dahil oldu. En son 13 Aralık 2017 tarihinde resmi bir maçta forma giyen 24 yaşındaki Ozan Tufan, böylece bir yıldan uzun bir süre sonra yeniden sahaya dönmüş oldu. Ozan Tufan’ın Kasımpaşa maçında oyuna girmesi, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

SON DAKİKA Kasımpaşa`nın golcüsü Diagne`den maç sonrası şok hareket! Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Türkiye Kupası Son 16 Tutu ilk maçının ardından rakibi Tzavellas'a tükürdü. Diagne, hakem Suat Arslanboğa tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Diagne'nin ağır ceza alması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Twitter hesaplarından Ozan Tufan hakkında paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcılarından bazıları Ozan Tufan’ın iyi oynadığını belirtirken, bazıları ise hala beklentilerin altında kaldığından bahsetti.

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İşte sosyal medyada yapılan Ozan Tufan yorumlarından bazıları:

Ozan Tufan'ı 15 dk izlefim bayağı topladı orta sahayı hatta geri koşup Diagne'den aldığı top önemliydi. Pozisyon alma, inisiyatif alma gibi işleri yapamadı pek ama o kadar oynamayınca özgüveni eksik olunca normal karşılıyorum — Tolga Kuru (@tolgakuru) January 17, 2019

Ozan Tufan form tutarsa temposunu artirirsa Efecan ile ikisi Alanyasporu taşır. — Rmzn2 (@fenerlife20) January 17, 2019

Ozan Tufan kendine yazık ediyor.Yine sahada yürüyor çok temposuz oynuyor — Mustafa ÇAĞLAR (@MustafaALAR6) January 17, 2019

ozan tufan baya iyi oynuyor… şu yeteneği 3 tane elif elmas yapar fakat aklını kullanmıyor. umarım akıllanır. — Ragnar Lodbrok (@gokyuzuyum) January 17, 2019

Ozan Tufan bi Sergen Yalçın olmadığına göre illa göbek bırakacaksa Müjdat Yetkiner gibi sağ savunma Bek'i oynucak . — Yılmaz Molvalı (@YilmazMolvali) January 17, 2019

Ozan Tufan Alanya'da iş yapar. — Çorum Dükü (@onlinecorum) January 17, 2019

Ozan Tufan ligin 2. yarısında Alanyaspor'un en etkili ismi olacak. Alanya ligde kalirsa ki kalacak Ozan'ın çok katkısı olacak. — Quin (@mekquin) January 17, 2019

İyi bak Ozan Tufan'ı beyaz forma zayıf göstermiş — MZFR GNCLP

Ozan Tufan'a devre arası kampı yaramış. İstikrarını hiç bozmamış. Aynı standart kazmalık devam ediyor. — APPIAH REİS

Ozan Tufan Alanya'da oyuna girdi Haydi @Ozan güveniyorum sana kardeşim hep destekçinim daha iyi dönüp alacaksın formayı — Can Karadağ #Yeniden (@Canpltkrdg) January 17, 2019

Ozan Tufan maşallah yine bildiğimiz gibi — Aykut Y. (@a_y1907) January 17, 2019

Ozan Tufan hırs yapmış fenaa pençeliyor resmen — Can (@LosPatikos) January 17, 2019

Ozan Tufan adam akıllı oyna, Başkanımın sana olan güvenini boşa çıkarma. — Rıdvan (@benridvan) January 17, 2019