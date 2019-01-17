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Herkes bunu konuşuyor! Ozan Tufan…
Alanyaspor

Herkes bunu konuşuyor! Ozan Tufan…

Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı Ozan Tufan, Kasımpaşa ile oynanan Türkiye Kupası maçında bir yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez forma giydi. Ozan Tufan'ın oyuna girmesi, sosyal medyada günün konusu oldu.

17 Ocak 2019 21:48

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. 0-0 berabere biten karşılaşmanın 63. dakikasında Aytemiz Alanyaspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Ozan Tufan, oyuna dahil oldu. En son 13 Aralık 2017 tarihinde resmi bir maçta forma giyen 24 yaşındaki Ozan Tufan, böylece bir yıldan uzun bir süre sonra yeniden sahaya dönmüş oldu. Ozan Tufan’ın Kasımpaşa maçında oyuna girmesi, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

17 Ocak 2019 SON DAKİKA Kasımpaşa`nın golcüsü Diagne`den maç sonrası şok hareket! Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Türkiye Kupası Son 16 Tutu ilk maçının ardından rakibi Tzavellas'a tükürdü. Diagne, hakem Suat Arslanboğa tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Diagne'nin ağır ceza alması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Twitter hesaplarından Ozan Tufan hakkında paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcılarından bazıları Ozan Tufan’ın iyi oynadığını belirtirken, bazıları ise hala beklentilerin altında kaldığından bahsetti.

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İşte sosyal medyada yapılan Ozan Tufan yorumlarından bazıları:

Son güncelleme 21:48 | 17 Ocak 2019
Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa Ozan Tufan
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