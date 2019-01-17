Herkes bunu konuşuyor! Ozan Tufan…

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. 0-0 berabere biten karşılaşmanın 63. dakikasında Aytemiz Alanyaspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Ozan Tufan, oyuna dahil oldu. En son 13 Aralık 2017 tarihinde resmi bir maçta forma giyen 24 yaşındaki Ozan Tufan, böylece bir yıldan uzun bir süre sonra yeniden sahaya dönmüş oldu. Ozan Tufan’ın Kasımpaşa maçında oyuna girmesi, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri oldu.
Twitter hesaplarından Ozan Tufan hakkında paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcılarından bazıları Ozan Tufan’ın iyi oynadığını belirtirken, bazıları ise hala beklentilerin altında kaldığından bahsetti.
İşte sosyal medyada yapılan Ozan Tufan yorumlarından bazıları: