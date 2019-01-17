SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD'den Suriye'ye takviye: 18 üsse dağılacaklar
Gran Canaria Fenerbahçe Beko basket maçı saat kaçta hangi kanalda?
Euroleague

Gran Canaria Fenerbahçe Beko basket maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Euroleague 19. hafta yine zorlu maç için sahaya çıkıyor. Euroleague'nin müdavim ekiplerinden, Gran Canaria sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. İstanbul'da oynanan maçı kazanan Fenerbahçe İspanya'da da gülen taraf olmak istiyor. Peki, Gran Canaria Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17 Ocak 2019 19:27

Euroleague'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe 19. hafta maçında İspanya temsilcisi Gran Canaria’ya konuk oluyor. Bu sezon Euroleague'de çıktığı 18 maçta 16 galibiyet almayı başaran Fenerbahçe'nin Gran Canaria karşısındaki mücadelesinde de galip gelmek istiyor.. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol tutkunları, Gran Canaria Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.

GRAN CANARİA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 19. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Gran Canaria karşısında galibiyet için parkeye çıkacak. 17 Ocak Perşembe günü saat 23.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 19:27 | 17 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR