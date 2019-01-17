Gran Canaria Fenerbahçe Beko basket maçı saat kaçta hangi kanalda?

Euroleague'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe 19. hafta maçında İspanya temsilcisi Gran Canaria’ya konuk oluyor. Bu sezon Euroleague'de çıktığı 18 maçta 16 galibiyet almayı başaran Fenerbahçe'nin Gran Canaria karşısındaki mücadelesinde de galip gelmek istiyor.. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol tutkunları, Gran Canaria Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.

GRAN CANARİA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 19. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Gran Canaria karşısında galibiyet için parkeye çıkacak. 17 Ocak Perşembe günü saat 23.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı yayınlanacak.