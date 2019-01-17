Garry Rodrigues ilk maçında oyuna girmeden kırmızı kart gördü!

Galatasaray’dan ayrılarak Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad’a transfer olan Garry Rodrigues, ilk maçında oyuna girmeden kırmızı kart görerek büyük bir şok yaşadı.

Kral Kupası’nda oynanan Al-Washm karşılaşmasında saha kenarında ısınan Rodrigues, oyuncu değişikliği sırasında hakemle tartıştı.

Uyarılara rağmen itirazlarını sürdüren yıldız futbolcu üst üste iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ilk maçında oyuna girmeden sahadan atılmış oldu.

28 yaşındaki futbolcu 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Al Ittihad takımına transfer olmuştu.

İşte Rodrigues’in kırmızı kart görerek oyun dışında kaldığı anlar;

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