SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bunlar delil değil, hepsi sahte 45 dakikada kolayca hazırlanır
Garry Rodrigues ilk maçında oyuna girmeden kırmızı kart gördü!
Dünyadan Futbol

Garry Rodrigues ilk maçında oyuna girmeden kırmızı kart gördü!

Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad'a transfer olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues, ilk maçında oyuna bile girmeden kırmızı kart görerek saha dışına atıldı

17 Ocak 2019 07:19

Galatasaray’dan ayrılarak Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad’a transfer olan Garry Rodrigues, ilk maçında oyuna girmeden kırmızı kart görerek büyük bir şok yaşadı.

Kral Kupası’nda oynanan Al-Washm karşılaşmasında saha kenarında ısınan Rodrigues, oyuncu değişikliği sırasında hakemle tartıştı.

Uyarılara rağmen itirazlarını sürdüren yıldız futbolcu üst üste iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ilk maçında oyuna girmeden sahadan atılmış oldu.

28 yaşındaki futbolcu 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Al Ittihad takımına transfer olmuştu.

İşte Rodrigues’in kırmızı kart görerek oyun dışında kaldığı anlar;

 

16 Ocak 2019 Tarık Çamdal, Galatasaray'dan dakikada 8 bin 755 TL kazandı Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Tarık Çamdal, sarı kırmızılı takımdan dakikada 8 bin 755 TL kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:39 | 17 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
01/02/2019 - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR