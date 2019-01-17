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Galatasaray’ın antrenmanında sürpriz ziyaretçi! Velican Öndeş’in hayali gerçek oldu…
Galatasaray

Galatasaray’ın antrenmanında sürpriz ziyaretçi! Velican Öndeş’in hayali gerçek oldu…

Kocaeli'de yaşayan serebral palsi ve epilepsi hastası Galatasaray taraftarı Velican Öndeş'in, sarı kırmızılı futbolcularla ve teknik direktör Fatih Terim ile tanışma hayali gerçek oldu...

17 Ocak 2019 14:06

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınmayla başladı. Daha sonra sprint çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5’e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Bugünkü antrenmanda sarı-kırmızılıların misafiri de vardı. Kocaeli'de yaşayan ve iyi bir Galatasaray taraftarı olan Velican Öndeş, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı takip etti.

Futbolcularla bir araya gelen serebral palsi ve epilepsi hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan Velican, ayrıca hayranı olduğu Fatih Terim ve Fernando Muslera ile de tanışarak hayalini gerçekleştirdi.

Antrenman sonunda tüm oyuncularla birlikte toplu bir fotoğraf çektiren Velican'a Terim tarafından imzalı bir forma hediye edildi.

Galatasaray, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayarak maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

Son güncelleme 14:06 | 17 Ocak 2019
galatasaray Velican Öndeş
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