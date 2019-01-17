Galatasaray’dan Ozan Kabak mesajı

Galatasaray Kulübü, 11 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Almanya’nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak için teşekkür mesajı yayımladı.

Ozan Kabak`dan duygusal veda! Paylaşım rekoru kıran video... Galatasaray'dan 11 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı. İlgili Haberi Oku

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan ve 18 yaşındaki futbolcunun kariyeriyle ilgili bilgilerin de bulunduğu mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

“Ortaya koyduğu oyunla, kısa sürede ilk 11’imizin yanında taraftarımızın da gönlünde yer edinen Ozan Kabak, kariyerine artık Almanya takımlarından Stuttgart’ta devam edecek. Hizmet ve katkılarından ötürü Ozan Kabak’a teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz.”

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