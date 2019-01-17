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Galatasaray’dan Ozan Kabak mesajı
Galatasaray

Galatasaray’dan Ozan Kabak mesajı

Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'a teşekkür mesajı yayınladı.

17 Ocak 2019 21:05

Galatasaray Kulübü, 11 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Almanya’nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak için teşekkür mesajı yayımladı.

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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan ve 18 yaşındaki futbolcunun kariyeriyle ilgili bilgilerin de bulunduğu mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

“Ortaya koyduğu oyunla, kısa sürede ilk 11’imizin yanında taraftarımızın da gönlünde yer edinen Ozan Kabak, kariyerine artık Almanya takımlarından Stuttgart’ta devam edecek. Hizmet ve katkılarından ötürü Ozan Kabak’a teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz.”

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Son güncelleme 21:05 | 17 Ocak 2019
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