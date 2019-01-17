Fenerbahçe’nin Adrien Silva transferinde işlem tamam!

SKOR DIŞ HABERLER / Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu Leicester City’den Adrien Silva için büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin imzaya kaldığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli İngiltere’ye giderek Leicester City yöneticileriyle görüştü. Yapılan görüşmelerde tecrübeli orta sahanın kiralanması konusunda el sıkışıldı.

Leicester City’de forma şansı bulamayan 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun da Fenerbahçe’ye kiralık gelmeyi kabul ettiği belirtilirken orta saha takviye yapılmasını isteyen Ersun Yanal’ın da transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin sezon başında Leicester City’den kiraladığı Islam Slimani ile eski takım arkadaşı olan Silva’nın kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Portekizli futbolcu 2017 yılında Sporting Lizbon’dan 24,5 milyon Euro bedelle Leicester City’ye transfer edildi.

Geçen sezon Premier Lig’de sadece 12 maçta şans bulabilen Adrien Silva, bu sezon ligde sadece 2 maçta oynadı. EFL Cup’ta 3 maça çıkan Silva 1 asist yaptı.

Adrien Silva’nın Leicester City ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

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