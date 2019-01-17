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Fenerbahçe’den bakanlara ziyaret! Ali Koç da oradaydı…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den bakanlara ziyaret! Ali Koç da oradaydı…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yöneticiler, Ankara'da birçok bakanla bir araya gelerek Fenerbahçe ve ülke sporunu konuştu.

17 Ocak 2019 16:32

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ziyarette bulundu.

Fenerbahçe ve ülke sporunun konuşulduğu ziyaretlerin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, üç bakana da isimlerinin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

Ziyaretlere Yönetim Kurulu Üyelerinden Sertaç Komsuoğlu, Turhan Şahin, Ömer Okan, Burak Kızılhan ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Gürel Aydın da katıldı.

Son güncelleme 16:32 | 17 Ocak 2019
ali koç Fenerbahçe
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