CANLI YAYIN: Gran Canaria Fenerbahçe Beko canlı izle! Euroleague’de 19. hafta…

Euroleague 19. hafta maçında Fenerbahçe Gran Canaria takımına konuk oluyor. Nasıl bir 5’li ile sahaya çıkacağı merak edilen Fenerbahçe Beko’da Zeljko Obradovic, bu sezon EuroLeague'de 11 farklı oyuncuya ilk beşlerde yer verdi ve tüm maçlara ilk beşte başlayan bir oyuncu olmadı. EuroLeague’de bu sezon ilk kez boy gösteren Gran Canaria evindeki maçta taraftarının desteğini alarak kazanmak istiyor. Fenerbahçe Beko ise deplasmanı kayıpsız atlatmak istiyor. İşte Gran Canaria Fenerbahçe Beko canlı izle ve maçın detayları…

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FENERBAHÇE BEKO’DA SON DURUM

Zeljko Obradovic, bu sezon EuroLeague'de 11 farklı oyuncuya ilk beşlerde yer verdi ve tüm maçlara ilk beşte başlayan bir oyuncu olmadı.

Kostas Sloukas, EuroLeague'de kullandığı son 15 serbest atışta da isabet kaydetti.

Jan Vesely, sezona EuroLeague kariyerinde %56.2'lik faul isabet oranıyla girmişti. Başarılı oyuncu, bu sezon faul çizgisinde 73/87 (%83.9) isabet oranı tutturdu. Vesely, aynı zamanda son 17 EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretiyor ve son 11 EuroLeague karşılaşmasında da çift haneli sayılarda skor buluyor.

Ali Muhammed, son 11 EuroLeague maçının 10'unda en az bir 3 sayılık isabet kaydetti.

Jan Vesely bu sezon maç başına 22.0 verimlilik puanı üretti ve bu alanda EuroLeague genelinde ilk sırada. Başarılı pivot, maç başına 14.9 sayı istatistiğiyle de lig genelinde en iyi üçüncü oyuncu. Vesely, top çalma alanında da 1.7 ortalamayla ikinci sırada yer alıyor.

Marko Guduric, %57.1 isabet oranıyla lig genelinde ilk sırada bulunuyor.

Kostas Sloukas faul çizgisinde %92.3 isabet oranına sahip ve EuroLeague genelinde ikinci sırada yer alıyor.

Luigi Datome, EuroLeague kariyerinde %90.7 faul isabet yüzdesine sahip ve lig tarihinin en iyi yedinci oyuncusu olarak dikkat çekiyor.