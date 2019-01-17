MAÇ SONUCU | Ümraniyespor Fenerbahçe 1-0

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını hayal kırıklığı ile tamamlayan Fenerbahçe devre arası kampının ardından ilk resmi maçında Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 27.dakikada Fenerbahçe Slimani ile topu ağlara gönderdi ancak pozisyon öncesi faul tespit eden maçın hakemi Arda Kardeşler golü iptal etti.

4 dakika sonra bu kez Nabil Dirar topu ağlara gönderdi ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırarak golü geçersiz saydı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren maçta Fenerbahçe ikinci yarıya kırmızı kart şokuyla başladı. 47.dakikada rakibine sert bir müdahale yapan Eljif Elmas VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

İkinci yarının neredeyse tamamını 10 kişi oynayan sarı lacivertliler 82.dakikada yediği golle geriye düştü. Fenerbahçe altyapısından Ümraniye’ye giden Yasir Subaşı’nın ağlara gönderdiği golle 1-0 öne geçen ev sahibi 90+6’da Emircan ile ikinci golü buldu ancak VAR incelemesiyle pozisyon öncesi faul yapıldığı gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

İkinci devrenin ilk maçında da aradığını bulamayan ve mağlup olan Fenerbahçe rövanş maçını 24 Ocak Perşembe günü Ülker Stadyumu’nda oynayacak.

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VOLKAN DEMİREL 146 GÜN SONRA SAHADA

Fenerbahçe'de affedilmesinin ardından Volkan Demirel, ilk kez bir resmi maçta Ümraniyespor karşısında forma giydi. Tecrübeli eldiven, teknik direktör Ersun Yanal tarafından 11’de görevlendirildi ve 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de daha önce kadro dışı bırakılan ve Süper Lig'in devre arasında özür dileyerek tekrardan takıma katılan Volkan Demirel affedilmesinin ardından ilk kez bir resmi maçta sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Harun Tekin ve Erten Ersu'nun yokluğunda formayı kapan tecrübeli file bekçisi son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe karşısında oynanan müsabakada oynamıştı.. Demirel, Ümraniyespor maçı ile 146 gün sonra sarı-lacivertli formayı bir resmi müsabakada giymiş oldu.

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