Brexit tartışmaları futbolu da vurdu! Gareth Bale’in kariyeri tehlikede…

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere’nin AB’den ayrılma süreciyle ilgili yaşanan endişeler, futbol dünyasını da sarmış durumda. Başta Real Madrid’de forma giyen Galli futbolcu Gareth Bale olmak üzere birçok futbolcunun kariyeri de tehlike altında…

ESPN’De yer alan habere göre, Avrupa Birliği ülkelerinde çalışan Birleşik Krallık vatandaşlarıyla ilgili bir anlaşmaya varılmaması halinde, AB’deki yaklaşık 800 bin kişi gibi Gareth Bale de İspanya’daki çalışma ve yaşama iznini kaybedecek.

La Liga yetkilileri henüz konuyla ilgili bir kesinlik olmadığı için yorum yapmaktan kaçınırken, İngiltere’nin Madrid Büyükelçiliği yetkilileri ise 2018’in Kasım ayında imzalanan Çıkış Anlaşması’nın, AB’de çalışan ve yaşayan İngiliz vatandaşlarının haklarını koruyacağını belirtti.

Öte yandan büyükelçilik yetkilileri, aralarında Bale ve Manchester City’nin Girona’da kiralık olarak top koşturan İngiliz pasaportlu oyuncusu Patrik Roberts’inde olduğu İspanya’da yaşayan ve sayıları yaklaşık 300 bini bulan İngiliz vatandaşlarının çalışmaya ve yaşama devam edebilmeleri için izne ihtiyaç duyacaklarını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile vardığı birlikte çıkış anlaşması, İngiliz Parlamentosu’ndaki oylamada reddedilmişti. Ardından yaşanan süreçte hükümet güvenoyu almayı başarırken May, gelecek hafta yeni bir plan sunulacağını duyurdu.

2013 yılında 101 milyon Euro karşılığında rekor bir transfer ücretiyle Tottenham’dan Real Madrid’e transfer olan 29 yaşındaki Bale’in, İspanya devi ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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