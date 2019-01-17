SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD'den Suriye'ye takviye: 18 üsse dağılacaklar
Atletico Madrid Kral Kupası’na veda etti
İspanya La Liga

Atletico Madrid Kral Kupası’na veda etti

Sahasında oynadığı maçta Girona ile 3-3 berabere kalan Atletico Madrid, son 16 turunda Kral Kupası'na veda etti.

17 Ocak 2019 08:02

İspanya Kral Kupası’nda ilk sürprizi son 16 turunda Atletico Madrid’i eleyen Girona takımı yaptı.

İlk maçta deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, sahasında oynadığı karşılaşmanın 3-3 sona ermesi sonrasında kupadan elendi.

Toplamda 6 golün atıldığı müsabakada Atletico Madrid’in öne geçtiği her gole karşılık vermeyi başaran Girona, çeyrek finale yükselen takım oldu.

Maçta Atletico Madrid’in gollerini 12. dakikada Nikola Kalinic, 65. dakikada Angel Correa ve 83. dakikada Antoine Griezmann, Girona’nın gollerini ise 36. dakikada Valery Fernandez, 58. dakikada Christian Stuani ve 87. dakikada Seydou Doumbia attı.

17 Ocak 2019 Real Madrid mağlubiyete rağmen turladı İspanya Kral Kupası son 16 turunun rövanşında deplasmanda Leganes'e 1-0 yenilen Real Madrid, ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetinin avantajıyla çeyrek finale çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:02 | 17 Ocak 2019
Atletico Madrid Girona
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR