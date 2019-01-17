Alman basınından şok Ozan Kabak iddiası! Stuttgart aslında Bayern Münih için…

SKOR DIŞ HABERLER / Galatasaray’dan ayrılarak Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak için Alman basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Stuttgart’ın 12 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı genç futbolcunun aslında Bayern Münih için transfer edildiği iddia edildi.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Kicker’ın haberine göre; Ozan Kabak transferine dahil olan Bayern Münih, 18 yaşındaki futbolcunun 12 milyon Euro’luk bonservis bedelinin bir kısmına ortak oldu. Sezon sonuna kadar Stuttgart’ta oynayarak lige alışması hedeflenen Ozan Kabak’ın gelecek sezon bir miktar daha para verilerek Bayern Münih’e transfer olabileceği öne sürüldü.

Alman basınındaki iddialara göre, Bayern Münih’in direkt olarak Ozan Kabak’a talip olması fiyatın artmasına neden olacaktı. Münih ekibi böylece genç futbolcunun gelişimi için yarım sezon daha kazanmış oldu.

Kamuoyunu sarsan iddiaya örnek olarak Bayern Münih’in 2017 yılında yaptığı Serge Gnabry transferi örnek gösterildi. Arsenal’den Werder Bremen’e 5 milyon Euro bedelle transfer olan Gnabry, bir sezon sonra 8 milyon Euro’ya Bayern Münih’e imza attı.

Ancak Werder Bremen ve Bayern Münih bu transferin daha önceden planlandığı iddialarını reddetmişti. Ozan Kabak transferiyle ilgili ise iki kulüpten herhangi bir açıklama gelmedi.

Galatasaray ile sözleşmesinde 7,5 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunan Ozan Kabak için Roma ve Watford da teklifte bulunmuş ancak Stuttgart’ın 12 milyon Euro’luk teklifi sonrasında genç futbolcu Bundesliga ekibine transfer olmuştu.

Stuttgart’ın mevcut teknik direktörü Michael Reschke, göreve başlamadan önce 2014-2017 yılları arasında Bayern Münih’te sportif direktör olarak görev aldı.

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